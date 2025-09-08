cazul horațiu potra zguduie armata: ministrul apărării anunță concedieri pentru complicii mercenarilor

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că toți cei din Direcția Generală de Informații a Armatei (DGIA) care au știut sau au fost implicați în operațiuni prin care militari români au acționat ca mercenari în Republica Congo vor fi concediați. Potrivit ministrului, aceste situații reflectă fie complicitate, fie incompetență a serviciilor de informații, iar autoritățile vor clarifica toate aspectele în perioada următoare.

„O să aflu dacă au știut și dacă au fost implicați. Iar cei care au știut și au fost implicați nu o să mai fie acolo!”, a afirmat Moșteanu într-un interviu acordat News.ro.

Ministrul a subliniat gravitatea situației și posibilele responsabilități ale serviciilor: „E o bănuială rezonabilă! E vorba de toate serviciile, de fapt! Cum este posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal și niște milioane cash în casă, fără ca serviciile să știe? Acolo evident că e vorba de complicitate sau incompetență. Ambele sunt grave. Dar aici e o discuție pe care sper să o lămurim.”

De asemenea, Moșteanu a menționat că se iau măsuri legislative pentru a preveni situații similare în viitor. „Este un lucru care n-ar fi trebuit să se întâmple. Acum există o lege în Parlament pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, lege inițiată de colegii mei de la USR. Mai discutăm și un proiect împreună cu Ministerul de Interne. Este absolut imoral ca aceste portițe legale să permită astfel de acțiuni. Închidem această portiță”, a spus ministrul.

Potrivit declarațiilor sale, unele dintre cazurile în care militarii au acționat ca mercenari au intrat în sfera penalului, în timp ce altele nu. Ministrul a precizat că verificările vor continua pentru a stabili clar cine a fost responsabil și cum s-a produs această situație.

Această declarație survine după dezvăluirile privind implicarea unor militari români în acțiuni ilegale de mercenariat pentru Horațiu Potra în Congo, eveniment care a atras atenția publicului și a generat discuții la nivel politic și militar.