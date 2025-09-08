chef întrerupt de mascați într-un sat din sibiu. bărbați încătușați și duși la secție: „e abuz în serviciu” / video

Oamenii legii au întrerupt, duminică, un chef care avea loc pe o stradă din satul sibian Nou. Patru bărbați au fost duși la secție, iar polițiștii au aplicat amenzi. Unul dintre petrecăreți consideră că ceea ce s-a întâmplat a fost un abuz. „Nu mi se pare normal să vină mascații și să ne încătușeze doar pentru atât”, a spus acesta, fiind decis să depună o plângere.

Poliția le-a întrerupt petrecerea

Mai multe persoane s-au adunat duminică în satul Nou din județul Sibiu la o petrecere. Cheful a avut loc în fața magazinului unuia dintre participanți, pe domeniul public. La un moment dat, în urma sesizării unei vecine, a intervenit poliția. Oamenii legii le-au cerut petrecăreților să nu mai consume alcool pe stradă și să oprească muzica, doar că, după alte câteva minute, polițiștii au fost chemați din nou în zonă, de aceeași persoană, deoarece cheful a continuat.

„La data de 07 septembrie, în jurul orei 16:40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Șelimbăr au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie de 58 de ani, din Sibiu, despre faptul că pe o stradă din localitatea Nou este tulburată liniștea și ordinea publică de mai multe persoane. În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat mai multe persoane care consumau băuturi alcoolice în spațiul public și deranjau liniștea publică, prin ascultarea muzicii la intensitate mare. Polițiștii le-au pus în vedere persoanelor de la fața locului să nu mai deranjeze ordinea și liniștea publică și să nu mai consume alcool pe stradă, restabilindu-se ordinea publică pe moment. Ulterior, la aproximativ 10 minute după plecarea organelor de poliție, apelanta a revenit cu apel, sesizând că faptele antisociale continuă”, explică Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Andrei R., unul dintre petrecăreți, confirmă că petrecerea s-a ținut în stradă, iar participanții au consumat alcool pe domeniul public. „Eram acolo vreo 30 de persoane. Am stat în fața magazinului vărului meu, unde ne petreceam cu muzică, cu un pui la rotisor, iar la un moment dat a venit poliția să ne zică să dăm muzica mai încet. La 3 dintre noi ne-au cerut să ne legitimăm, apoi au plecat”, a precizat acesta.

Acuzații grave: abuz în serviciu

La a doua sesizare, polițiștii s-au deplasat la fața locului împreună cu mascați, pentru ca, în cazul escaladării situației, conflictul să poată fi aplanat rapid. Patru bărbați au fost conduși la secție și amendați. „Polițiștii s-au deplasat la fața locului însoțiți de o echipă din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Sibiu, și au condus la sediul poliției 4 persoane, pentru legitimare și luarea altor măsuri legale. Dintre acestea, 1 bărbați de 41 de ani și alți 2 bărbați de 29 de ani au fost sancționați contravențional conform Legii nr. 61/1991, în valoare totală de 5000 de lei, pentru consum de alcool în locuri publice și tulburarea ordinii și liniștii publice”, adaugă Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Participantul la chef – care s-a numărat printre persoanele duse la secție – consideră cele întâmplate drept un abuz. El spune că nu au existat motive pentru care să fie încătușat și va depune o plângere. „Mie mi se pare ieșit din comun să vii cu mascații pentru așa ceva. Ne-au pus cătușele și ne-au amendat. Cei doi copii ai mei, de 7 și 9 ani, au rămas abandonați acolo pe stradă cât pe mine m-au dus la secție. Nu mi se pare deloc ok ce s-a întâmplat, așa că o să merg să depun o plângere penală pentru abuz în serviciu”, a precizat acesta.