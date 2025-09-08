cod galben de ploi și vânt în zona montană a sibiului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 8 septembrie, o avertizare meteorologică cod galben, valabilă între orele 12:00 și 23:00, pentru mai multe zone din țară, inclusiv pentru regiunile montane ale județului Sibiu.
Potrivit ANM, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și, izolat, grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15–20 l/mp și, izolat, de peste 30–35 l/mp.
Meteorologii atrag atenția că fenomenele vor afecta și alte zone din nordul Crișanei, Maramureș și vestul Transilvaniei, iar marți, 9 septembrie, instabilitatea atmosferică va continua în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.
ANM menționează că mesajul va fi actualizat în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).
