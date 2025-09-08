control judiciar pentru tinerii hoți din cisnădie: prădau țigări și alimente

Doi tineri, de 15 și 18 ani, cercetați pentru furt calificat și complicitate la furt, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a dispus măsura pe 5 septembrie 2025.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 2 septembrie, în Cisnădie. Ancheta arată că tânărul de 15 ani a pătruns fără drept într-o societate comercială și a sustras pachete de țigări și produse alimentare, în timp ce tânărul de 18 ani a supravegheat zona, acționând ca și complice.

Inițial, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie i-au reținut pe cei doi pentru 24 de ore, după care au fost prezentați unității de parchet competente. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului.

Autoritățile subliniază că persoanele implicate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală și de prezumția de nevinovăție pe durata procesului.