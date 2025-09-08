cum s-a văzut eclipsa de lună: imagini superbe surprinse în sibiu și împrejurimi / foto

Cerul României a oferit, duminică seara, un spectacol astronomic rar. Sibienii au surprins, prin lentilele obiectivelor, imagini impresionante cu eclipsa totală de lună.
Chiar dacă cerul Sibiului a fost în mare parte acoperit de nori, au existat și intervale de claritate, favorizând vizibilitatea eclipsei. Sibienii au putut surprinde fotografii superbe, iar eclipsa s-a văzut chiar și cu ochiul liber.
De la ora 20:30, când a început totalitatea eclipsei, sibienii s-au uitat pe cer pentru a vedea luna roșiatică. Eclipsa a durat o oră și 22 de minute.
Acesta a fost unul dintre cele mai așteptate fenomene ale anului. Următoarea eclipsă de lună se va vedea în 28 august 2026.
