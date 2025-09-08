dascălii revin la catedră: la sibiu, sindicaliștii spun că orele se vor face normal

Dacă luni, festivitățile de deschidere a anului școlar nu au mai avut loc în majoritatea școlilor din Sibiu, începând de marți, 9 septembrie, lucrurile revin la normal, potrivit președintelui SIP Sibiu, Leonard Stancu.

Momentan, cadrele didactice din județ nu au anunțat greve sau alte forme de protest. Astfel, marți, toți profesorii ar trebui să fie la catedre, iar orele să se desfășoare conform programului, chiar și după boicotul din prima zi de școală.

„Noi nu am cerut aprobare de adunare publică. Nu am știință de protest”, a declarat Leonard Stancu, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar (SIP) Sibiu.

Luni, însă, sute de profesori sibieni au fost prezenți la protestele organizate la București, alături de colegi din întreaga țară. Sindicatele din educație avertizează că modificările propuse de Guvern riscă să genereze cea mai gravă criză din învățământul românesc din ultimele 3 decenii.

Printre măsurile criticate se numără: creșterea numărului de elevi la clasă, reducerea burselor de merit și eliminarea celor de excelență, majorarea normei didactice fără o creștere salarială corespunzătoare, reducerea posturilor și a finanțării în sistemul de educație.

Sindicaliștii susțin că aceste măsuri afectează direct calitatea actului educațional și descurajează profesia didactică.

