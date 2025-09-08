de la pași mici la visuri mărețe: 10 ani de grădiniță aumovio sibiu

AUMOVIO Sibiu (fost Continental Sibiu) sărbătorește 10 ani de la deschiderea grădiniței din incinta locației. Grădinița este dedicată exclusiv copiilor angajaților și funcționează și în regim de creșă. Proiectul a început în septembrie 2015, iar de atunci au fost investiți peste 1 milion de euro în acest proiect. O parte din costurile angajaților pentru serviciile oferite de grădiniță sunt acoperite de companie.

AUMOVIO Sibiu (fost Continental Sibiu) a sărbătorit luni, 8 septembrie aniversarea de 10 ani de la deschiderea grădiniței din incinta locației, dedicată exclusiv copiilor angajaților. De la inaugurarea din anul 2015 și până în prezent, peste 1 milion de euro au fost investiți în construcția grădiniței, achiziția de echipamente specifice, extinderea și îmbunătățirea continuă a acesteia.

După extinderea din 2022, grădinița are acum o suprafață totală de aproape 2000 m2 – care include un loc de joacă exterior de 850 m2, 8 săli de clasă, sală de sport, bucătărie, cabinet medical și alte facilități, toate dotate cu mobilier modern și adaptate corespunzător nevoilor copiilor.

„Ceea ce a început ca un vis îndrăzneț a prins rădăcini și s-a transformat într-o realitate care a schimbat vieți de-a lungul anilor. Grădinița AUMOVIO a devenit un loc de suflet, oferind sprijin, siguranță și confort colegilor noștri și familiilor lor. Încă de la început, am înțeles cât de valoros este acest beneficiu pentru angajați. În decursul celor 10 ani, 10 generații și peste 600 de copii au absolvit grădinița noastră, iar o parte dintre ei sunt astăzi alături de noi la evenimentul aniversar. Să îi vedem cum cresc și se transformă în adolescenți încrezători este o bucurie imensă și o recompensă care ne motivează să continuăm”, a declarat Mihaela Trifa, Head of HR R&D, AUMOVIO Sibiu.

Serviciile educaționale din cadrul grădiniței sunt asigurate de Asociația pentru Educație – “Grădinița Maria Clara”, autorizată și acreditată de Minsterul Educației.

Încă de la deschidere, din 2015, o parte dintre costurile generate de serviciile acesteia sunt acoperite de companie. Copiii angajaților pot beneficia de o educație bilingvă: în limba germană sau română, dar și de cursuri în limba engleză. De asemenea, sunt disponibile diverse activități suplimentare, cum ar fi cursuri de balet, dans sau șah, iar copiii sunt implicați în diferite evenimente, deseori chiar și în interiorul companiei.