ești fan csu sibiu? ia-ți abonamentul direct la meci și primești un cadou

Clubul CSU Sibiu anunță un program special dedicat suporterilor care doresc să achiziționeze abonamente pentru sezonul 2025–2026, chiar în cadrul Memorialului „Elemer Tordai”.
- Când: Marți și miercuri (9–10 septembrie), între orele 18:00 – 20:30
- Unde: Intrarea suporterilor – Sala Transilvania
Toți cei care își vor achiziționa abonamente în acest interval vor primi o eșarfă cadou – ediție specială, în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat echipei.
„Ne dorim ca atmosfera din aceste două zile să fie una care să unească și mai mult comunitatea noastră de suporteri. Prin acest program special de casierie, oferim posibilitatea fanilor să devină abonați chiar la eveniment și să primească un simbol al apartenenței la familia galben-albastră”, a declarat Alexandru Hanea, președinte CSU Sibiu.
Pentru detalii complete despre abonamentele CSU Sibiu, accesați pagina – www.csusibiu.ro/abonamente.
Memorialul „Elemer Tordai” – 2025
Competiția se desfășoară la Sibiu în perioada 9–10 septembrie, reunind echipele: CSU Sibiu, CSM Târgu Mureș, CSM Târgu Jiu și Neftçi IK Baku (Azerbaidjan).
Programul meciurilor:
9 septembrie
17:00 – CSM Târgu Mureș vs CSM Târgu Jiu
19:30 – CSU Sibiu vs Neftçi IK Baku
10 septembrie
17:00 – Finala mică
19:30 – Finala mare
