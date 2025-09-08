exproprieri de ultim moment pentru autostrada sibiu – pitești: statul ia terenuri private pentru un tunel în munți

Ministerul Transporturilor a lansat vineri în dezbatere publică un proiect de act normativ privind exproprierea a peste 10.000 mp de teren pe raza localității Câineni, necesar pentru construirea tunelului Lazaret Sud, parte a secțiunii 2 Boița – Cornetu din Autostrada A1 Sibiu – Pitești.

Potrivit proiectului, suprafața totală de 10.139 mp este împărțită astfel: 7.139 mp aparțin unui imobil privat, iar 3.000 mp sunt proprietate publică a statului. Pentru terenul privat se va declanșa procedura de expropriere, iar proprietarul va fi despăgubit cu suma de 48.356 lei, scrie Economică.

Secțiunea 2, lungă de 31,33 km, traversează zona montană dificilă a Munților Carpați și include 7 tuneluri și 48 de poduri, pasaje și viaducte, cu lungimi între 32 și 1.536 metri. Până în prezent, constructorii turci din asocierea Mapa – Cengiz au front de lucru doar pe câțiva kilometri.

La sfârșitul lunii iulie, CNAIR și Ministerul Transporturilor au emis autorizația de construire pentru tunelul Robești, primul din cele șapte tuneluri planificate pe această secțiune. Lucrările au început, însă progresul este limitat de terenul disponibil și de complexitatea zonei montane.

Valoarea contractului pentru secțiunea 2 este de 4,25 miliarde lei, cu o durată de execuție de 68 de luni. Autoritățile estimează că exproprierile suplimentare sunt esențiale pentru respectarea termenelor și continuarea lucrărilor pe secțiunea montană a primei autostrăzi transcarpatice din România.