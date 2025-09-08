fitness la spital! pacienții din sibiu fac sport în aer liber pe aparate ca în parc / foto

Pacienții Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu își pot menține tonusul muscular în perioada internării prin exerciții sportive efectuate în aer liber. Unitatea sanitară a achiziționat un set de aparate de fitness de exterior care au fost montate în zona de recreere din curtea spitalului. Astfel, echipamentele permit efectuarea de exerciții care pun în mișcare și întăresc grupele musculare și îi ajută pe bolnavi să se recupereze active, fără să își piardă rezistența musculară în perioada spitalizării.

„Dorim să le asigurăm pacienților noștri condiții cât mai apropiate de cele pe care le au în confortul casei proprii și să îi încurajăm să practice un stil de viață cât mai sănătos. Chiar dacă temporar sunt nevoiți să petreacă un anumit timp în spital, această perioadă nu trebuie să fie una traumatizantă, care să îi rupă total de obiceiurile și practicile pe care le aveau înainte să se îmbolnăvească. Prin urmare, sperăm ca aparatele de sport în aer liber să îi ajute să se recupereze activ, într-un mod benefic pentru întreg organismul, mai ales pe pacienții cronici, ale căror perioade de internare depășesc chiar și două luni”, a declarat Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Setul de aparate achiziționat este format din 6 echipamente – 2 dintre aparatele de fitness fiind concepute pentru întărirea musculaturii membrelor inferioare, 1 aparat pentru întărirea musculaturii abdomenului și picioarelor, 2 aparate fitness tip bicicletă și 1 aparat fitness pentru întărirea musculaturii brațe/spate.

„Exercitiul fizic practicat în aer liber oferă numeroase beneficii pentru starea fizică și psihică a pacientilor cu afecțiuni respiratorii cronice. Cele mai importante beneficii ale acestuia sunt cresterea capacității respiratorii, îmbunătățirea capacității de efort fizic și creșterea tonusului muscular. În plus, se va îmbunătăți și sănătatea mentală, prin reducerea stresului, a anxietății, prin creșterea calității somnului, având în vedere că utilizarea aparatelor de fitness se va face într-o zonă cu un aer mult mai oxigenat, sub lumina blândă a soarelui, care este principala sursă de vitamina D, esențială pentru sănătatea oaselor și a sistemului imunitar”, declară Dr. Lavinia Danciu, Director Medical Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Echipamentele sportive vor fi utile îndeosebi pentru recuperarea pacienților internați în Compartimentul de Reabilitare Respiratorie, exercițiile în aer liber alternând cu cele efectuate în interior, în sala de kinetoterapie.

„Practicarea exercitiului fizic în aer liber, pe lângă faptul că oferă o stare generală de bine, oferă și o gamă mai largă de exercitii care pot fi practicate, ceea ce transformă antrenamentul într-o experiență mai placută, interesantă și relaxantă. Astfel, în urma unui consult realizat de către medicul specialist de Medicina Fizica si de Reabilitare, pacienții inclusi in programele de Reabilitare Respiratorie care nu prezinta contraindicatii, pe langa programul de kinetoterapie respiratorie care se desfasoara in sala de kinetoterapie, vor putea beneficia si de antrenament in aer liber sub indrumarea kinetoterapeutului spitalului”, spune Dr. Adriana Canciu, Medic specialist Medicină Fizică și Reabilitare.

Aparatele de fitness în aer liber vor fi utilizate de către pacienți cu acordul medicului curant, nefiind recomandate acolo unde există contraindicații. De asemenea, bolnavii vor beneficia de sfaturi și instrucțiuni oferite de kinetoterapeutului spitalului.

„Prin intermediul acestor aparate de fitness în aer liber voi lucra cu pacienții atât exerciții pentru dezvoltarea forței membrelor inferioare, cât și pentru dezvoltarea forței membrelor superioare, în vederea îmbunătățirii rezistenței la efort și pentru o calitate a vieții mai bună”, spune Adrian David, kinetoterapeut.

Aparatele de fitness sunt realizate în conformitate cu standardele SR EN 1176 și respectă standardele ISO 9001, 45001, 14001 în domeniul proiectării, execuției și montajului pentru mobilier urban, structura centrală a echipamentelor fiind din oțel, cu mânere fabricate din cauciuc, concepute astfel încât să asigure protecția utilizatorilor. Costul total al achiziției a fost de 37.000 lei fără TVA, suma fiind asigurată din venituri proprii.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu are un număr de 170 de paturi destinate spitalizării continue, 14 dintre acestea fiind repartizate în compartimentele de recuperare medicală respiratorie.