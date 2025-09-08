foodie se mută în piața schiller și promite cea mai spectaculoasă ediție: jazz sub cerul liber, preparate reinventate și live cooking show-uri

Patru seri pline de muzică live cu artiști de jazz vor anima Piața Schiller, transformând-o în cea mai vibrantă scenă a orașului.

Zeci de food truck-uri, un Live Cooking Show spectaculos și o zonă de băuturi selecte vor completa experiența culinară.

Restricții de trafic, atmosferă pietonală și intrare liberă – Foodie promite să aducă împreună sibienii și turiștii în centrul orașului.

Sibiul se pregătește pentru o nouă porție de savoare și muzică bună. Între 11 și 14 septembrie, festivalul Foodie revine cu ediția a 8-a și aduce o schimbare majoră: evenimentul se mută în Piața Schiller, una dintre cele mai frumoase locații din centrul istoric.

Organizatorii promit că această mutare va aduce un plus de farmec și atmosferă, transformând zona într-un adevărat paradis urban al street food-ului, muzicii de calitate și al distracției.

„Am ales Piața Schiller pentru că este un loc special, cu un aer vibrant, care se potrivește perfect cu spiritul Foodie. Ne dorim ca oamenii să simtă că trăiesc o experiență completă: mâncare excelentă, muzică de calitate și o atmosferă prietenoasă, chiar în inima Sibiului”, spun organizatorii.

Concerte live și seri de jazz sub cerul liber

Unul dintre punctele forte ale acestei ediții este programul artistic. Foodie 2025 aduce patru seri de muzică live, cu accent pe jazz și pe artiști care știu să cucerească publicul.

Pe scenă vor urca trupe și interpreți consacrați: JazzyBit, Amphitrio, Zaharenco, Amalia Gaiță, 7th Sense, Soul Serenade, Marquis Collective, The Eclectors și alții.

Piața Schiller va răsuna seară de seară de ritmuri sofisticate, energice și pline de culoare, transformând festivalul într-o adevărată sărbătoare urbană a muzicii.

Street food la cel mai înalt nivel și show-uri culinare live

Adevărata atracție a festivalului rămâne însă mâncarea. Vizitatorii vor putea alege dintre zeci de food truck-uri cu delicii pentru toate gusturile: Crunch, Mr. Cârnățescu, Munch Bubble Waffles, Olha Coffee, Pokka Curros, Ribs & Ramen, Street Bites, The Burger Father, Turtha Ice Cream și Turtha Grill.

În plus, la Live Cooking Show, unii dintre cei mai talentați bucătari din Sibiu, vor găti spectaculos chiar în fața publicului, transformând fiecare preparat într-un spectacol al gustului și al creativității.

La toate acestea se adaugă o zonă de băuturi care va completa perfect experiența: Backyard, WineNot și Bubble Bar – Prosecco îi vor răcori pe participanți cu cocktailuri, vinuri și băuturi fresh, ideale pentru serile târzii de septembrie.

Restricții de trafic pe durata festivalului

Pentru buna desfășurare a evenimentului, organizatorii anunță că, în perioada 11–14 septembrie, traficul auto pe strada Timotei Popovici va fi restricționat temporar. Accesul mașinilor va fi oprit zilnic între orele 15:00 și 24:00, pe durata programului festivalului. Măsura este necesară pentru a asigura siguranța vizitatorilor și pentru ca spațiul să fie dedicat exclusiv zonei pietonale și atmosferei de festival.

Mâncare, muzică, prieteni – și intrare liberă

Intrarea la Foodie rămâne liberă, pentru ca toți cei care iubesc street food-ul, muzica și atmosfera de festival să se bucure de patru zile memorabile.

Foodie 2025 promite o ediție de neuitat: o locație superbă, artiști care aduc jazz-ul și energia live în Piața Schiller, food truck-uri spectaculoase și mii de sibieni și turiști care vor transforma centrul orașului într-o scenă vibrantă a bucuriei.

Programul festivalului este zilnic de la 16:00 – 23:45.

„Sibiul de Odinioară” este un eveniment cofinanțat de Consiliul Local Sibiu, prin Primăria Municipiului Sibiu și de Consiliul Județean Sibiu

Partener principali: GLS

Parteneri strategici: Promenada Mall Sibiu, Magnolia Residence, Soma, Backyard, Vreau Reclamă