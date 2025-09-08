furt în stil ”far west” la sibiu: hoțul intră în curte și ia trotineta de sub nasul proprietarului / video

Un sibian din zona străzii Măgheranului s-a trezit, la primele ore ale dimineții, fără trotineta electrică. În jurul orei 04:52, un individ a intrat prin efracție în curtea casei și a sustras vehiculul, deși proprietarii se aflau în locuință, iar lumina era aprinsă în curte.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„În urmă cu o săptămână, individul din filmare a furat o trotinetă electrică, intrând prin efracție pe o proprietate privată din strada Măgheranului – o zonă pe care mulți o consideră liniștită. Cine îl recunoaște după profil și mișcări este rugat să sune de urgență la poliție. Ofer recompensă celor care ajută la prinderea lui și cine mă cunoaște știe că sunt om de cuvânt. Nu mă doare atât valoarea trotinetei, cât tupeul de a sparge o locuință în toiul nopții, cu toți locatarii în casă și cu lumina aprinsă în curte. Ce ne facem pe viitor, eu, tu sau alții, dacă suntem plecați în concediu? Haideți să-l prindem! Așa ceva este inadmisibil! Are tupeu… dar și noi putem avea tupeu, distribuind masiv profilul și mișcările lui de „șmecher””, a transmis pe Facebook proprietarul, Ovidiu Roșu.

Contactată de Ora de Sibiu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Isabela Brad, a confirmat incidentul:

„La data de 29 august a.c., polițiștii din cadrul IPJ Sibiu au fost sesizați, prin apel 112, de către un sibian în vârstă de 51 de ani, despre faptul că, la aceeași dată, în jurul orei 04:52, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în curtea locuinței sale, din municipiul Sibiu, de unde ar fi sustras o trotinetă electrică. În cauză, la nivelul Biroului de Investigații Criminale Sibiu, se efectuează cercetări pentru identificarea autorilor și tragerea la răspundere penală, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.”