în loc de dragoste, pumni și amenințări: zeci de cazuri de violență domestică în 3 zile la sibiu

În perioada 5 – 7 septembrie 2025, polițiștii sibieni au intervenit la 15 sesizări privind fapte de violență domestică. În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, acesta a rezultat pozitiv în 4 dintre cazuri, ceea ce a condus la emiterea a 4 ordine de protecție provizorii, pentru prevenirea unor situații cu risc iminent pentru victime.

Mediaș: tânără amenințată telefonic

La data de 8 septembrie, în jurul orei 00:10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au fost sesizați prin apel 112 de către o localnică de 19 ani, care a declarat că a fost amenințată telefonic cu fapte de violență de către partenerul său, un tânăr de 24 de ani, tot din Mediaș.

Oamenii legii s-au deplasat prompt la fața locului și au întocmit formularul de evaluare a riscului, care a relevat un pericol iminent pentru viața și integritatea victimei. În urma verificărilor, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, pentru protejarea tinerei.

Cisnădie: soț agresiv, obligat să păstreze distanța

Un alt caz semnificativ a avut loc la Cisnădie, pe 7 septembrie, în jurul orei 22:15. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au fost sesizați de o femeie de 32 de ani, care a reclamat că a fost agresată de soțul său, un bărbat de 29 de ani, domiciliat în localitate.

Verificările au confirmat un risc iminent pentru viața și integritatea fizică a victimei, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile. Conform acestuia, agresorul este obligat să păstreze o distanță de 100 de metri față de victimă și domiciliul acesteia.

Acțiuni preventive ale poliției sibiene

Emitereacelor ordine de protecție provizorii face parte din strategia polițiștilor sibieni de prevenire și combatere a violenței domestice, cu scopul de a proteja persoanele vulnerabile și de a interveni prompt în situațiile de risc. Poliția Sibiu recomandă tuturor victimelor violenței domestice să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 pentru a beneficia de protecție și asistență.