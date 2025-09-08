lpf a stabilit data și ora când joacă hermannstadt cu rapid în giulești

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat luni programul meciurilor din etapa a 10-a a Superligii României, care se va desfășura între 19 și 22 septembrie. Campioana FCSB va deschide runda în deplasare la FC Botoșani. Universitatea Craiova, liderul campionatului, va juca pe terenul Oțelului Galați.
Programul complet al etapei a 10-a din Superliga României la fotbal este următorul:
Vineri, 19 septembrie
Ora 20.30 FC Botoșani – FCSB
Sâmbătă, 20 septembrie
Ora 18.45 FC Argeș – Universitatea Cluj
Ora 21.00 Oțelul Galați – Universitatea Craiova
Duminică, 21 septembrie
Ora 16.00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești
Ora 18.15 CFR 1907 Cluj – UTA Arad
Ora 21.00 FC Rapid – FC Hermannstadt
Luni, 22 septembrie
Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus București
Ora 21.00 Dinamo București – Farul Constanța
