lpf a stabilit data și ora când joacă hermannstadt cu rapid în giulești

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat luni programul meciurilor din etapa a 10-a a Superligii României, care se va desfășura între 19 și 22 septembrie. Campioana FCSB va deschide runda în deplasare la FC Botoșani. Universitatea Craiova, liderul campionatului, va juca pe terenul Oțelului Galați.

Programul complet al etapei a 10-a din Superliga României la fotbal este următorul:

Vineri, 19 septembrie

Ora 20.30 FC Botoșani – FCSB

Sâmbătă, 20 septembrie

Ora 18.45 FC Argeș – Universitatea Cluj

Ora 21.00 Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Duminică, 21 septembrie

Ora 16.00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești

Ora 18.15 CFR 1907 Cluj – UTA Arad

Ora 21.00 FC Rapid – FC Hermannstadt

Luni, 22 septembrie

Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus București

Ora 21.00 Dinamo București – Farul Constanța