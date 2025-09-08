noi șantiere în sibiu: străzi închise, restricții și devieri de trafic începând de luni

Comisia de sistematizare a circulației a avizat noi lucrări pe străzile din Sibiu efectuate de operatorii rețelelor de apă și de gaz.

Astfel:

De luni, 8 septembrie, pe str. Reconstrucției vor începe lucrările de reabilitare a rețelei de apă, o investiție realizată de operatorul SC Apă Canal SA. Pentru execuția acestora nu va fi necesară închiderea traficului, dar se va circula cu restricții și devieri temporare a unei benzi. Conform avizului emis, intervențiile se vor încheia în 6 octombrie 2025.

Tot de luni, 8 septembrie, constructorul contractat de societatea de gaz va începe lucrări pe str. Europa Unită. Intervențiile presupun subtraversarea căii ferate cu conducta. Prin urmare, dată fiind dificultatea lucrărilor, este necesară închiderea circulației pe sensul dinspre str. Florian Rieger spre sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia. Circulația pe acest tronson al străzii Europa Unită va fi permisă doar dinspre șoseaua Alba Iulia spre str. Florian Rieger, pentru deplasarea în sens opus, șoferii fiind direcționați spre rute ocolitoare. Intervențiile în această zonă sunt avizate până în 1 octombrie 2025.

De luni, 8 septembrie, pe Calea Cisnădiei, pe tronsonul dintre str. Arieșului și Valea Săpunului, se va interveni la rețeaua de gaz. Lucrările se vor desfășura fără închiderea traficului, dar vor exista și aici devieri de circulație de pe banda pe care se lucrează. Traversarea în dreptul intersecției cu str. Siretului se va realiza pe timpul nopții, în 19-20 septembrie. Conform avizului emis, întreaga lucrare pe acest tronson se va încheia până în 30 septembrie.

Alte lucrări deja în curs la aceste rețele de utilități vor continua:

La rețelele de apă și canalizare:

Se reface carosabilul și trotuarele în urma intervențiilor pe b-dul Victoriei (între Spitalul Militar și str. Rennes) și pe Calea Poplăcii (zona Inspectoratului de Jandarmerie)

Se continuă intervențiile la conducte sau branșamente pe străzile: șoseaua Alba Iulia, Rahovei, Hermann Oberth, Râului, Lungă, Henri Coandă, V. Aurie (între Calea Poplăcii și str. Poiana), Zăvoi, Solidarității, Lazaret și Cezar Bolliac.

La rețelele de gaz:

Săptămâna viitoare se va interveni pentru repararea carosabilului și a trotuarelor afectate pe str. N. Teclu, pe b-dul C. Coposu și pe str. Oțelarilor.