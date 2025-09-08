polițiștii sibieni, în acțiune: șoferi beți, permise suspendate și urmăriri spectaculoase weekend-ul trecut

În ultimele 72 de ore, polițiștii sibieni au desfășurat 16 acțiuni punctuale și au intervenit la 242 de evenimente, dintre care 165 au fost sesizate prin apel 112. Activitatea forțelor de ordine a vizat atât prevenirea și combaterea infracțiunilor, cât și siguranța rutieră în județ.
Pe linie rutieră, polițiștii au constatat cinci infracțiuni la regimul circulației, au reținut 69 de permise de conducere, dintre care șase pentru conducerea sub influența alcoolului, și au retras 41 de certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost aplicate peste 800 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 348.000 de lei.
Cazuri semnificative
-
Boarta, 6 septembrie: Polițiștii rutieri au oprit pentru control un ansamblu rutier, format dintr-un autoturism care tracta o remorcă, condus de un bărbat de 46 de ani, din Șelimbăr. În urma testării alcoolscopice, valoarea alcoolului pur în aerul expirat era de 0,50 mg/l. Conducătorul auto a fost dus la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările continuă la Secția de Poliție Rurală Axente Sever.
-
Șelimbăr, 5 septembrie: Un bărbat de 56 de ani, din județul Vâlcea, a fost depistat pe DN1 conducând sub influența alcoolului, valoarea alcoolului pur în aerul expirat fiind de 0,53 mg/l. Cercetările sunt în desfășurare la nivelul Serviciului Rutier Sibiu.
- Sibiu – Un tânăr de 21 de ani nu a oprit la semnalele polițiștilor, fiind urmărit pe Șoseaua Alba Iulia și pierzând controlul direcției. Testul alcoolscopic a arătat 0,67 mg/l alcool pur.
-
Agnita, 8 septembrie: Polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 31 de ani, din Daneș. Verificările au arătat că acesta nu are dreptul de a conduce și că autoturismul este neînmatriculat. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,77 mg/l alcool pur. Cercetările sunt în desfășurare la Poliția Orașului Agnita.
-
Mediaș, 7 septembrie: Un tânăr de 25 de ani, domiciliat în Hoghilag, a fost prins conducând pe strada Mitropolit Andrei Șaguna cu permisul suspendat. Polițiștii Biroului Rutier Mediaș au deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul fără drept.
