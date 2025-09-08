președintele nicușor dan, la școală cu copilul său în prima zi de cursuri

În prima zi a noului an școlar, președintele Nicușor Dan și-a însoțit copilul la școală, fiind însoțit de agenți SPP, potrivit Gândul.

Șeful statului a explicat că, deși există tensiuni în societate legate de învățământ, nu a intervenit până acum, lăsând Guvernului libertatea de decizie.

Președintele a părăsit curând incinta unității de învățământ, evitând să participe la festivitățile de deschidere, pentru a nu perturba activitatea școlii. „Este o tensiune în societate și n-am vrut să sfidez”, a declarat Nicușor Dan.

El a adăugat că va discuta problemele profesorilor în cadrul întâlnirii programate la Cotroceni, în cursul zilei de luni.