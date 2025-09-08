prima zi de școală la cisnădie: săli de clasă noi pentru cei mai mici elevi / foto

Luni, clopoțelul a adunat din nou elevii din Cisnădie, mici și mari, la începutul unui nou an școlar. Primăria Cisnădie le urează tuturor succes și le transmite să aibă curaj, răbdare și încredere în puterea lor de a învăța și de a crește.

Anul acesta, elevii cei mici de la Liceul Tehnologic se pot bucura de săli de clasă noi, special amenajate pentru ei. A fost reabilitat un corp de clădire, dotat cu patru săli de clasă și grupuri sanitare, astfel încât cei mici să își desfășoare orele într-un mediu modern și sigur. De la clasa pregătitoare până la clasa a II-a, cei mici au pășit cu emoție și entuziasm în noile lor săli.

Primăria subliniază că școala nu este doar o clădire cu bănci și manuale, ci un spațiu unde mintea se deschide, întrebările nasc răspunsuri, iar răspunsurile noi întrebări. Educația este drumul prin care fiecare descoperă propriul sens și propria lumină.

„Să fie acest an școlar un an al descoperirilor, al curajului și al pasiunii pentru cunoaștere!”, transmite Primăria Cisnădie.