prima zi de școală ”lazăr”, ”goga” și ”brukenthal”: fără fast și discursuri, dar cu bucuria revederii în ochii copiilor / video reportaj

Chiar dacă festivitățile oficiale de deschidere a noului an școlar au lipsit cu desăvârșire în majoritatea școlilor din Sibiu, atmosfera unui nou început a fost prezentă în rândul elevilor, părinților și profesorilor.

Elevii, bucuroși de revedere, în ciuda lipsei festivităților

Cu ghiozdane noi, flori în mâini și emoții vizibile, mii de elevi sibieni au pășit luni, 8 septembrie, într-un nou an școlar. Cei mai mici au venit alături de părinți, în timp ce liceenii s-au bucurat de revederea colegilor, chiar dacă lipsa festivităților a schimbat tonul acestei prime zile.

În multe școli din oraș, elevii au fost preluați direct în clase de către profesori, fără adunări în curte, fără discursuri sau momente festive. Cu toate acestea, copiii s-au adaptat rapid. „În noul an școlar vreau să învăț bine și să mă distrez. N-am emoții”, a spus Andreea, elevă în clasa a VII-a.

Antonia, colega ei, a completat: „Mă bucur că pot să-mi văd colegii și să comunic cu ei. Am emoții pentru că trebuie totuși să învățăm mai mult decât în vacanță”, a glumit eleva.

Colegiul „Gheorghe Lazăr”, început în șantier

La Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, lipsa festivității de deschidere nu a fost o consecință a boicotului sindical, ci și o măsură practică, determinată de lucrările aflate în desfășurare în curtea unității.

Directorul colegiului, Gabriel Negrea, a declarat că s-a decis optarea pentru unui început de an școlar fără festivitate din cauza lucrărilor care se fac în acest moment la liceu. „Va fi un an școlar un pic mai greu pentru noi. Știți foarte bine de ce. Asta înseamnă că și pentru elevi va fi un pic mai dificil, pentru că activitatea la clasă este încărcată suplimentar față de ce a fost până anul trecut. Însă am încredere în colegii mei și am încredere în copiii care vin la noi că se vor descurca și vor avea rezultatele pe care le așteptăm de la ei și pe care le avem an de an în Lazăr. De când sunt eu director, din 2003. Deci, numai bine și un an școlar cât mai ușor”, a spus directorul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”.

Și părinții au avut emoții

La Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, părinții și-au însoțit copiii în curte, chiar dacă nu a avut loc o festivitate propriu-zisă. Printre ei s-a aflat și actorul sibian Florin Coșuleț, care și-a exprimat emoțiile legate de această zi.

„Am foarte mari emoții. Sigur că da. E prima zi de școală și întotdeauna ai emoții pentru copiii tăi. Avem o familie numeroasă și trebuie să ne împărțim la fiecare început de an școlar. Aici avem pe Anastasia, care e în clasa a IX-a, și ne bucurăm foarte tare. Alături de ea încercăm să redescoperim noi, cei mai în vârstă, atmosfera de liceu. Să fie foarte concentrați pe ceea ce vor să facă, să privească departe și să țintească acel „departe” unde vor să ajungă. Să ne ajute Dumnezeu să se poată concentra și să nu-și piardă timpul cu nimicuri”, a spus Florin Coșuleț.

Colegiul „Brukenthal”, una dintre puținele excepții

Una dintre rarele școli din Sibiu care au organizat totuși o festivitate de deschidere a fost Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”. Elevii din anii terminali au trăit emoții puternice, conștienți că încep un an important și plin de provocări.

Diana, elevă în clasa a XII-a, a spus că are emoții având în vedere că anul acesta va susține examenul de Bacalaureat. „Am ușoare emoții pentru anul care urmează, deoarece este un an foarte dificil. Avem bacalaureatul și examenul de admitere, dar totodată va fi și un an frumos. Cred că ne vom distra, ne vom apropia mai mult ca și colectiv și am foarte multe speranțe că va fi bine”, a spus eleva.

Alexandra, o altă elevă la Colegiul Național Brukenthal, se bucură că în sfârșit își revede colegii.

„Prima zi de școală însemna faptul că îmi revedeam colegii și știam că o să-i mai văd și la anul, dar acum am un gust dulce-amar, deoarece este ultimul an alături de ei. Aș dori să îmi petrec aceste luni fericită și să îmi înțeleg cât mai bine colegii. Am emoții pentru că, după acest an, colegii mei vor pleca în toate părțile lumii și va fi greu să avem un nou început. Totuși, ne bucurăm de acest sfârșit împreună”, a spus aceasta.

Daria, tot elevă în clasa a XII-a, a vorbit despre ziua de luni ca despre o revedere obișnuită. „A fost o revedere după vacanță, chiar faină, dar nimic special. M-am aranjat, am venit la școală, m-am văzut cu colegii, apoi am mers în clasă și am discutat cu doamna dirigintă despre ce urmează și cam atât. Acum vrem și noi să ieșim puțin”, a spus aceasta.

