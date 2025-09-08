prima zi de școală, mai tristă ca niciodată: la sibiu, curțile au rămas goale și fără emoția festivităților / foto video

Majoritatea unităților de învățământ din Sibiu au decis să renunțe în acest an la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Măsura face parte dintr-un boicot sindical față de recentele modificări legislative care afectează sistemul de educație.

La Colegiul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu nu a avut loc festivitatea de deschidere. Potrivit directorului Gabriel Negrea, această decizie nu este doar o formă de protest, ci are și o justificare practică. „După cum se vede, suntem în plin șantier. Acesta este motivul pentru care, anul acesta, nu am organizat festivitatea de deschidere. Elevii au mers direct în clase”, a declarat directorul.

La Colegiul „Octavian Goga”, decizia de a renunța la festivitate a fost luată în cadrul consiliului profesoral. Elevii au fost preluați de profesori și au desfășurat activități de cunoaștere direct în sălile de clasă. „Copiii au fost preluați de domnii profesori și au făcut activități de cunoaștere în clase. A fost o decizie luată de comun acord cu toți colegii. Nu a existat niciun eveniment neprevăzut. Echipa managerială a mers prin toate clasele, i-am salutat pe copii și le-am urat succes”, a declarat Alexandra Tischer, directorul colegiului.

Nici la Școala „Regina Maria” nu s-a organizat festivitatea de început de an, în semn de solidaritate cu protestul sindical.

Două școli au făcut excepție de la regulă

La Colegiul Energetic s-a organizat o ceremonie simplificată, fără discursuri și fără tradiționala festivitate în curtea școlii. „Nu a fost ca în anii trecuți, dar am avut o scurtă deschidere. Am premiat doi elevi. Ceremonia de premiere s-a desfășurat într-un cadru festiv, însă fără discursuri”, a declarat Sorin-Dan Volosciuc, directorul instituției.

O excepție notabilă este Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, unde festivitatea de deschidere a avut loc în mod obișnuit, la fel ca în anii precedenți.

În paralel, aproximativ 200 de cadre didactice din județul Sibiu participă la o manifestație organizată la București, exprimându-și nemulțumirea față de recentele măsuri legislative care afectează personalul din învățământ.

