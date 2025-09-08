profesorii din sibiu protestează la bucurești: „prima zi de școală, prima lecție predată” / video foto

Prima zi de școală a început cu un protest masiv în Capitală. Mai mulți profesori din Sibiu sunt prezenți în fața Guvernului, fiind nemulțumiți de noile măsuri fiscal-bugetare.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Mii de sindicaliști din toată țara au ajuns cu autocare în Capitală pentru a participa la acest protest, notează Mediafax. La protest participă și profesori din județul Sibiu.

„Prima zi de școala, prima lecție predată: libertatea de exprimare, dreptul la apărarea demnității profesionale, apartenența la grup, dovada că DOAR ÎMPREUNĂ ca o echipă suntem cei mai valoroși. Dragi colegi, angajați ai sistemului de învățământ sibian, felicitări pentru modelul de viață, dăruirea și afecțiunea ce vă caracterizează clipă de clipă conștienți de misiunea și menirea dumneavoastră. Azi, e din nou, prima zi de servici în calitate de dascăl, ca de fiecare dată când începe un nou an școlar și vă aduceți aminte cu emoție de mirosul florilor de toamnă, de sclipirea din ochii elevilor care caută zâmbetul și îmbrățișarea dumneavoastră. Azi modelați prezentul și viitorul care le aparține celor ce vă privesc cu curiozitate, elevilor, ei sunt șansa și scopul vieții noastre. În ei investim și pentru ei predăm: DEMNITATE, RESPECT și LIBERTATEA DE EXPRIMARE”, au transmis reprezentanții Sindicatul Învățământului Preuniversitar (SIP) Sibiu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Sindicatele din învățământ sunt nemulțumite de măsurile luate de Guvern care au vizat creșterea normei didactice, comasarea unor unități școlare și diminuarea burselor. Profesorii au declarat că aceste măsuri afectează condițiile de funcționare a școlilor și calitatea actului educațional pentru elevi.

După ce vor picheta în Piața Victoriei sediul Guvernului, protestatarii vor merge în marș pe traseul Piața Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești – Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că se va întâlni cu reprezentanții profesorilor la Palatul Cotroceni.