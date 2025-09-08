psd sibiu urează elevilor și profesorilor un început de an școlar plin de succes și încredere (c.p)

Dragi sibieni,

Cu prilejul începutului noului an școlar, doresc să adresez tuturor elevilor, părinților și cadrelor didactice cele mai calde gânduri și urări de succes. Educația este temelia unei societăți sănătoase, iar fiecare început de an școlar reprezintă o nouă șansă de a construi un viitor mai bun, bazat pe cunoaștere, respect și responsabilitate.

Le doresc tuturor elevilor un parcurs plin de reușite, curiozitate și împliniri, iar profesorilor – multă răbdare, inspirație și recunoaștere pentru efortul și devotamentul lor. Părinților le mulțumesc pentru sprijinul necontenit oferit copiilor și pentru implicarea în viața educațională a acestora.

Totodată, în această zi cu profundă încărcătură spirituală, când creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, vă îndemn să privim cu speranță înainte și să nu uităm valorile credinței, ale familiei și ale solidarității. Fie ca ocrotirea Maicii Domnului să ne însoțească și să ne dăruiască pace, sănătate și înțelepciune.

În tradiția ortodoxă, Maica Domnului este considerată ocrotitoarea mamelor, a copiilor, dar și a dascălilor. De aceea, începutul anului școlar în preajma acestei sărbători capătă o semnificație specială.

Nașterea Maicii Domnului este o sărbătoare a purității, a ascultării și a smereniei, valori care pot deveni repere esențiale în educația copiilor. La rândul său, școala nu este doar un spațiu al învățăturii, ci și al formării morale. Astfel, această dublă marcă a începutului – spiritual și educațional – poate fi trăită cu și mai multă intensitate și recunoștință.

Să întâmpinăm acest nou an școlar cu inima deschisă, cu credință și cu încredere în puterea educației și a rugăciunii. Fie ca Maica Domnului să vegheze asupra tuturor celor care pășesc într-un nou an de învățătură – să le dea înțelepciune, răbdare și bucuria cunoașterii.

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria !

Cu respect și considerație,

Beschiu Dumitru

Consilier Județean P.S.D. Sibiu