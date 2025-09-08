s-a câștigat potul cel mare la loto 5 din 40

La extragerea Loto de duminică, 7 septembrie, premiul I la jocul Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei, a fost câștigat de un bilet jucat online, pe platforma bilete.loto.ro.
Tot duminică, la extragerea Noroc Plus, categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 85.420 de lei, biletul fiind jucat la o agenție Loto din Iași. La categoria a III-a a jocului Noroc, un alt bilet a adus 82.856 de lei, jucat la o agenție din Câmpeni, județul Alba.
În total, Loteria Română a acordat 26.730 de câștiguri, în valoare de peste 3,80 milioane de lei.
Următoarea extragere va avea loc joi, 11 septembrie, pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
-
La Loto 6/49, premiul I are un report de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro).
-
La Noroc, reportul cumulat depășește 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).
-
La Joker, categoria I, premiul depășește 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), iar categoria a II-a are un report de 460.700 de lei (peste 90.700 de euro).
-
La Noroc Plus, categoria I, reportul este de 166.300 de lei (peste 32.700 de euro), iar la Super Noroc, peste 201.600 de lei (circa 39.700 de euro).
