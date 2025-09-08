s-a câștigat potul cel mare la loto 5 din 40

La extragerea Loto de duminică, 7 septembrie, premiul I la jocul Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei, a fost câștigat de un bilet jucat online, pe platforma bilete.loto.ro.

Tot duminică, la extragerea Noroc Plus, categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 85.420 de lei, biletul fiind jucat la o agenție Loto din Iași. La categoria a III-a a jocului Noroc, un alt bilet a adus 82.856 de lei, jucat la o agenție din Câmpeni, județul Alba.

În total, Loteria Română a acordat 26.730 de câștiguri, în valoare de peste 3,80 milioane de lei.

Următoarea extragere va avea loc joi, 11 septembrie, pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.