săptămână de foc pe șoselele din sibiu: peste 700 de șoferi amendați pentru viteză

În perioada 1–7 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, sub coordonarea Serviciului Rutier, au intensificat controalele pentru prevenirea evenimentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive.

În cele șapte zile ale operațiunii, polițiștii au aplicat 703 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea limitelor legale de viteză, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, 53 de șoferi și-au pierdut permisul de conducere pentru 90 de zile, după ce au depășit cu peste 50 km/h viteza maxim admisă, iar 2 conducători auto au rămas fără permis pentru 120 de zile, depășind limita legală cu peste 70 km/h.

Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă este principala cauză a accidentelor rutiere, având un impact major asupra siguranței tuturor participanților la trafic. Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu anunță că astfel de acțiuni vor continua, pentru reducerea riscului rutier și prevenirea accidentelor.