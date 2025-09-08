târgul olarilor la sibiu – meșteșugul  de odinioară, arta de azi / foto

Pe 6 și 7 septembrie 2025, Piaţa Mare din Sibiu a fost plină de viață și culoare, cu zeci de mii de sibieni și turiști care au participat la a 59-a ediție a Târgului Olarilor. Evenimentul, devenit o adevărată emblemă culturală a orașului, a reunit meșteșugari din toate colțurile țării, din Republica Moldova și Ungaria.
Timp de două zile, Piața Mare a redevenit loc de târg, grație olarilor și meșterilor ceramiști participanți la cel mai longeviv eveniment cultural din Sibiu: Târgul Olarilor. Din Marginea, Oboga, Horezu, Corund, Măldăieni, Braniștea și alte centre de olărit au sosit meșterii lutului. Au momit mușterii cu o gamă largă de produse utilitare și decorative, fiecare obiect expus spunând povestea unei tradiții vechi, a pasiunii transmise din generație în generație în familiile de olari, dar și a interesului de care se bucură prelucrarea artistică a lutului în rândul tinerilor.
Poveștile din lut au incitat interesul sibienilor și turiștilor, deopotrivă, printre vizitatori numărându-se oficialități din Sibiu și din străinătate. Astfel, sâmbătă dimineața, Târgul Olarilor a fost vizitat de doamna Daniela Cîmpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu, domnul Horațiu Răcuciu, Primarul Orașului Săliște și domnul David Silva, Primarul localității Tortosendo din Portugalia, în contextul procesului de înfrățire a orașelor Săliște și Tortosendo. De asemenea, doamna Astrid Fodor, Primar al Municipiului Sibiu, a onorat evenimentul cu prezența sa, declarând că Târgul Olarilor se numără printre manifestările culturale de suflet.
Pe parcursul celor două zile, Târgul Olarilor și-a păstrat caracterul interactiv, iar participanții au avut ocazia să învețe și să aprecieze olăritul dincolo de simpla cumpărare de produse. Au asistat la demonstrațiile la roata olarului, au modelat și decorat lutul la ateliere de olărit și creație ceramică.
Târgul Olarilor s-a afirmat încă o dată nu doar ca simplu loc de târg, ci ca o celebrare a meșteșugarilor care contribuie, prin munca lor, la păstrarea și promovarea tradițiilor, dar și la inovații în arta decorării lutului. Astfel, deși Târgul nu este o competiție, juriul de specialitate a acordat diplome meșteșugarilor care se afirmă atât pe plan național, cât și în cadrul evenimentului. În acest an, juriul a fost format din prof. dr. Ilie Moise, etnolog în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, dr. Mirela Crețu, director Managementul Colecțiilor în cadrul CNM ASTRA, Cozmina Aneta Costiniuc și Gabriela Negru, consultanți artistici în cadrul CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.
DIPLOME ACORDATE ÎN CADRUL TÂRGULUI OLARILOR 2025
DIPLOMA DE EXCELENŢĂ A JURIULUI
- PÁLL ÁRPÁD, Corund, jud. Harghita
- SITAR ANGELA și DANIEL, Baia Mare, jud. Maramureş
- FRIGURĂ AIDA și FLORIN, Horezu, jud. Vâlcea
- POPA CONSTANTIN și GEORGETA, Horezu, jud. Vâlcea
- RĂTEZEANU ION ȘI IONICĂ, Târgu Jiu, jud. Gorj
- TRIBOI ADRIAN și VIOLETTA, Chișinău, Republica Moldova
- ȚAMBREA GHEORGHE ȘI CARMINA, Horezu, jud. Vâlcea
DIPLOMA PENTRU PROMOVAREA CERAMICII TRADIȚIONALE DE CĂTRE CEI MAI TINERI OLARI
- FRIGURĂ CARINA, Horezu, jud. Vâlcea
- PLEȘEA MIHAELA, Braniștea, jud. Galați
DIPLOMA PENTRU PROMOVAREA CERAMICII FIGURATIVE
- IONESCU DANIEL, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
- BOCȘE RAUL, Leheceni, jud. Bihor
DIPLOMA PENTRU RECONSTITUIREA CERAMICII ISTORICE
- COCOCI IONEL, Vădastra, jud. Olt
- MITROI NICOLETA şi ION, Măldăieni, jud. Teleorman
DIPLOMA PENTRU PROMOVAREA CERAMICII UTILITARE
- KISS SANYIKA ȘI RENATA, Corund, jud. Harghita
DIPLOMA PENTRU LOIALITATEA FAȚĂ DE TÂRGUL OLARILOR
- MÁTHÉ DENES şi CAROLINA, Corund, jud. Harghita
DIPLOMA PENTRU PĂSTRAREA TRADIȚIEI
- BÎSCU IONUȚ IULIAN, Horezu, jud. Vâlcea
- NEAMȚU ȘTEFANIA, Sibiu
• MORARIU CRISTINA, Sibiu
- BOITOR OVIDIU, Sibiu
Manifestarea a fost organizată de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, în parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA.
Acţiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu
Acțiunile CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu sunt posibile cu finanțare din partea Consiliului Judeţean Sibiu.
