târgul olarilor la sibiu – meșteșugul  de odinioară, arta de azi / foto

Pe 6 și 7 septembrie 2025, Piaţa Mare din Sibiu a fost plină de viață și culoare, cu zeci de mii de sibieni și turiști care au participat la a 59-a ediție a Târgului Olarilor. Evenimentul, devenit o adevărată emblemă culturală a orașului, a reunit meșteșugari din toate colțurile țării, din Republica Moldova și Ungaria.

Timp de două zile, Piața Mare a redevenit loc de târg, grație olarilor și meșterilor ceramiști participanți la cel mai longeviv eveniment cultural din Sibiu: Târgul Olarilor. Din Marginea, Oboga, Horezu, Corund, Măldăieni, Braniștea și alte centre de olărit au sosit meșterii lutului. Au momit mușterii cu o gamă largă de produse utilitare și decorative, fiecare obiect expus spunând povestea unei tradiții vechi, a pasiunii transmise din generație în generație în familiile de olari, dar și a interesului de care se bucură prelucrarea artistică a lutului în rândul tinerilor.

Poveștile din lut au incitat interesul sibienilor și turiștilor, deopotrivă, printre vizitatori numărându-se oficialități din Sibiu și din străinătate. Astfel, sâmbătă dimineața, Târgul Olarilor a fost vizitat de doamna Daniela Cîmpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu, domnul Horațiu Răcuciu, Primarul Orașului Săliște și domnul David Silva, Primarul localității Tortosendo din Portugalia, în contextul procesului de înfrățire a orașelor Săliște și Tortosendo. De asemenea, doamna Astrid Fodor, Primar al Municipiului Sibiu, a onorat evenimentul cu prezența sa, declarând că Târgul Olarilor se numără printre manifestările culturale de suflet.

Pe parcursul celor două zile, Târgul Olarilor și-a păstrat caracterul interactiv, iar participanții au avut ocazia să învețe și să aprecieze olăritul dincolo de simpla cumpărare de produse. Au asistat la demonstrațiile la roata olarului, au modelat și decorat lutul la ateliere de olărit și creație ceramică.

Târgul Olarilor s-a afirmat încă o dată nu doar ca simplu loc de târg, ci ca o celebrare a meșteșugarilor care contribuie, prin munca lor, la păstrarea și promovarea tradițiilor, dar și la inovații în arta decorării lutului. Astfel, deși Târgul nu este o competiție, juriul de specialitate a acordat diplome meșteșugarilor care se afirmă atât pe plan național, cât și în cadrul evenimentului. În acest an, juriul a fost format din prof. dr. Ilie Moise, etnolog în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, dr. Mirela Crețu, director Managementul Colecțiilor în cadrul CNM ASTRA, Cozmina Aneta Costiniuc și Gabriela Negru, consultanți artistici în cadrul CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

DIPLOME ACORDATE ÎN CADRUL TÂRGULUI OLARILOR 2025

DIPLOMA DE EXCELENŢĂ A JURIULUI

PÁLL ÁRPÁD, Corund, jud. Harghita

SITAR ANGELA și DANIEL, Baia Mare, jud. Maramureş

FRIGURĂ AIDA și FLORIN, Horezu, jud. Vâlcea

POPA CONSTANTIN și GEORGETA, Horezu, jud. Vâlcea

RĂTEZEANU ION ȘI IONICĂ, Târgu Jiu, jud. Gorj

TRIBOI ADRIAN și VIOLETTA, Chișinău, Republica Moldova

ȚAMBREA GHEORGHE ȘI CARMINA, Horezu, jud. Vâlcea

DIPLOMA PENTRU PROMOVAREA CERAMICII TRADIȚIONALE DE CĂTRE CEI MAI TINERI OLARI

FRIGURĂ CARINA, Horezu, jud. Vâlcea

PLEȘEA MIHAELA, Braniștea, jud. Galați

DIPLOMA PENTRU PROMOVAREA CERAMICII FIGURATIVE

IONESCU DANIEL, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

BOCȘE RAUL, Leheceni, jud. Bihor

DIPLOMA PENTRU RECONSTITUIREA CERAMICII ISTORICE

COCOCI IONEL, Vădastra, jud. Olt

MITROI NICOLETA şi ION, Măldăieni, jud. Teleorman

DIPLOMA PENTRU PROMOVAREA CERAMICII UTILITARE

KISS SANYIKA ȘI RENATA, Corund, jud. Harghita

DIPLOMA PENTRU LOIALITATEA FAȚĂ DE TÂRGUL OLARILOR

MÁTHÉ DENES şi CAROLINA, Corund, jud. Harghita

DIPLOMA PENTRU PĂSTRAREA TRADIȚIEI

BÎSCU IONUȚ IULIAN, Horezu, jud. Vâlcea

NEAMȚU ȘTEFANIA, Sibiu

• MORARIU CRISTINA, Sibiu

• MORARIU CRISTINA, Sibiu BOITOR OVIDIU, Sibiu

Manifestarea a fost organizată de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, în parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA.

Acţiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu

Acțiunile CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu sunt posibile cu finanțare din partea Consiliului Judeţean Sibiu.