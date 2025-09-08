toamna își intră în drepturi în transilvania: temperaturile încep să scadă treptat

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni prognoza pentru perioada 8 – 21 septembrie, inclusiv pentru Transilvania, unde vremea va fi variabilă, cu o tendință de răcire și precipitații locale.

Potrivit ANM, începutul primei săptămâni va fi caracterizat de temperaturi maxime ce vor atinge 28 de grade în zilele de 10 și 11 septembrie. Ulterior, valorile diurne vor scădea treptat, iar în 15 septembrie media maximelor va fi de aproximativ 24 de grade, menținându-se până la sfârșitul intervalului de prognoză.

Temperaturile nocturne vor oscila între 11 și 13 grade în prima jumătate a perioadei, cu o scădere treptată începând cu 14 septembrie, urmând ca minimele să ajungă la aproximativ 9 grade între 16 și 21 septembrie.

Meteorologii avertizează că în prima săptămână vor fi averse locale, posibil însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice. Ploile se vor manifesta cu precădere în perioada 8 – 14 septembrie, în timp ce spre finalul intervalului probabilitatea de precipitații va fi mai redusă.

Astfel, Transilvania va experimenta în următoarele două săptămâni o vreme mai răcoroasă, cu ploi temporare, ceea ce recomandă sibienilor să fie pregătiți pentru schimbări de temperatură și pentru posibile intervale cu precipitații.