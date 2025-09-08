traista drumețului, noul suvenir al sibiului: muzeul astra, pune în vânzare produsul în această toamnă / video

Premiera la Sibiu! În inima Pieței Mici, la Casa Artelor, s-a lansat astăzi un obiect cu potențial să devină simbol al ecoturismului românesc: Traista drumețului. Inspirată din tradiția Mărginimii, dar adaptată stilului de viață modern, traista reunește meșteșugul local, gusturile autentice și spiritul aventurii. Cu brânzeturi și mezeluri alese de producători locali, un încărcător de lemn ingenios și design contemporan, ea promite să transforme o simplă ieșire în natură într-o experiență memorabilă.

Traista a fost concepută și confecționată în atelierul Casei Artelor, în colaborare cu meșteri locali, și reprezintă un exemplu concret de cum cunoștințele și tehnicile tradiționale pot fi adaptate într-un produs contemporan, util și atractiv. Inspirată din traistele specifice Mărginimii Sibiului, ea a fost transformată într-un accesoriu modern, perfect pentru o ieșire în natură sau un picnic la Muzeul ASTRA.

Traista nu este doar un obiect decorativ: vine echipată cu un cârpător de lemn și conține produse locale, precum brânzeturi și mezeluri tradiționale, pregătite pentru degustare. Există și o variantă pe culoarea roșie, iar ideea este ca vizitatorii să-și amintească de experiența din Sibiu și să revină în județ. Alexandru Ganea, coordonatorul programului Anii Drumeției, a explicat: „Gândul nostru a fost să creăm un exemplu viu de cum cultura și patrimoniul devin resurse pentru comunitate și turism. Traista drumețului combină tradiția cu utilitatea modernă și arată că obiectele tradiționale pot fi adaptate pentru stilul de viață contemporan.”

„Casa Artelor – Centrul de Activități și Resurse Regionale”, este nominalizat în acest an la Premiile Europa Nostra 2025, fiind singurul proiect cultural românesc prezent în selecția pentru Premiul Publicului. Daniela Câmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a subliniat importanța vizibilității internaționale și a colaborării între cultură și turism: „Patrimoniul devine resursă, tradiția devine oportunitate, iar cultura devine motor de dezvoltare.”

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA, a completat: „La Muzeul ASTRA, cultura dezvoltă. Prin proiecte precum traista drumețului și certificarea meșterilor, construim un viitor pentru patrimoniul nostru, conectând tradițiile cu turismul autentic și comunitatea.”

Târgul Național de Ecoturism 2025

Vicepreședintele CJ Sibiu, Paul Cutaș, a explicat că Târgul Național de Ecoturism se va desfășura în Piața Mare, cu căsuțe din lemn, prezentări ale microregiunilor și o bursă de turism care să conecteze operatorii locali cu agențiile din țară. În acest cadru, traista drumețului va fi lansată și disponibilă pentru vizitatori, marcând o fuziune între meșteșug tradițional, produse locale și experiențe turistice.