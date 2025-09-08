transfăgărășanul se închide temporar: filmări cu bolizi pe un tronson important

Drumul Național Transfăgărășan (DN 7C) va fi închis circulației publice miercuri, 17 septembrie 2025, între orele 10:30 și 12:30, pe un sector cuprins între zona Hotel Capra și ieșirea din pasaj către Lacul Bâlea.

Măsura este necesară pentru filmarea unui eveniment automobilistic, anunță organizatorii, iar participanților la trafic li se recomandă să folosească rute alternative în această perioadă.

Autoritățile mulțumesc șoferilor pentru înțelegere și precizează că restricția este temporară, fiind valabilă doar în intervalul menționat.

