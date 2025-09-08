transfăgărășanul se închide temporar: filmări cu bolizi pe un tronson important

Drumul Național Transfăgărășan (DN 7C) va fi închis circulației publice miercuri, 17 septembrie 2025, între orele 10:30 și 12:30, pe un sector cuprins între zona Hotel Capra și ieșirea din pasaj către Lacul Bâlea.
Măsura este necesară pentru filmarea unui eveniment automobilistic, anunță organizatorii, iar participanților la trafic li se recomandă să folosească rute alternative în această perioadă.
Autoritățile mulțumesc șoferilor pentru înțelegere și precizează că restricția este temporară, fiind valabilă doar în intervalul menționat.
CITEȘTE ȘI: Cea mai frumoasă șosea din România, închisă temporar. Evitați să mergeți pe Transfăgărășan
Ultima oră
- Târgul Olarilor la Sibiu – meșteșugul de odinioară, arta de azi / foto 10 minute ago
- De la pași mici la visuri mărețe: 10 Ani de Grădiniță AUMOVIO Sibiu 19 minute ago
- Furt în stil ”Far West” la Sibiu: hoțul intră în curte și ia trotineta de sub nasul proprietarului / video 36 de minute ago
- Dascălii revin la catedră: la Sibiu, sindicaliștii spun că orele se vor face normal 49 de minute ago
- Ultimul tur de sală: Doamna Anca spune adio Muzeului Brukenthal după 35 de ani petrecuți printre tablouri / foto o oră ago