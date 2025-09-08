ultimul lot autorizat pe a13 sibiu–făgăraș: cum va arăta tronsonul care completează autostrada / video

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a emis, pe 4 august 2025, autorizația de construire pentru Lotul 1 al autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș, ultima dintre cele patru secțiuni ale proiectului care așteptau aprobarea oficială. Tronsonul are o lungime de 14,25 km și se întinde între Boița (Autostrada A1) și Avrig – Mârșa (DJ105G).

Lotul 1 include viitorul nod Boița, la intersecția cu Autostrada A1, și traversează teritoriile administrative ale localităților Boița, Turnu Roșu, Racovița, Avrig și Tălmaciu. Pentru o porțiune de 737 de metri, autorizarea lucrărilor urmează să fie emisă într-o etapă ulterioară.

Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș va avea 68 km împărțiți în patru loturi, toate câștigate de constructorul turc Makyol. Pe traseu sunt planificate șapte noduri rutiere, 24 de poduri peste autostradă, 63 de poduri peste alte obstacole, 12 viaducte, două centre de întreținere și coordonare, un punct de sprijin și patru zone de parcare dotate cu toalete.

Pasionații de infrastructură au postat recent imagini cu Lotul 1, surprinzând traseul și viitorul nod Boița. În ciuda autorizației, pe teren nu s-au observat încă lucrări semnificative, iar unii comentatori ridică întrebarea privind momentul începerii efective a construcției.

Autostrada A13 face parte din coridorul Sibiu – Făgăraș – Brașov – Bacău, urmând să conecteze Transilvania de Moldova și să descongestioneze traficul pe DN1, oferind o rută rapidă și sigură între regiunile centrale ale țării.