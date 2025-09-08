Meteorologii au emis o avertizare de tip cod portocaliu, valabilă în 8 localități din județul Sibiu. Sibienii sunt îndemnați să își ia măsuri de siguranță pe perioada furtunii.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu valabilă luni, 8 septembrie, în intervalul orar 17:50-19:00 în următoarele localități din județul Sibiu: Copșa Mică, Șeica Mare, Axente Sever, Slimnic, Loamneș, Micăsasa, Valea Viilor, Șeica Mică.
A fost transmis mesaj de avertizare RO-Alert pentru locuitorii din localitățile vizate.
„Sunt preconizate averse torențiale care vor acumula peste 30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50…60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În ultima ora s-au acumulat în zonă cantități de 25…30 l/mp”, informează reprezentanții ISU Sibiu.
ISU Sibiu atrage atenția populației să manifeste prudență și prevenție în toate acțiunile și activitățile desfășurate și să respecte următoarele măsuri preventive:
- În cazul creșterii debitelor pe râuri sau pârâuri, sfătuim cetățenii să nu traverseze cursurile de apă și să se mențină la distanță de maluri.
- În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate.
- Conducătorilor auto le recomandăm să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau vizate de avertizări meteo.
Ultima oră
- Vine furtuna! Cod portocaliu în 8 localități din județul Sibiu 24 de minute ago
- Târgul Olarilor la Sibiu – meșteșugul de odinioară, arta de azi / foto 41 de minute ago
- De la pași mici la visuri mărețe: 10 Ani de Grădiniță AUMOVIO Sibiu 51 de minute ago
- Furt în stil ”Far West” la Sibiu: hoțul intră în curte și ia trotineta de sub nasul proprietarului / video o oră ago
- Dascălii revin la catedră: la Sibiu, sindicaliștii spun că orele se vor face normal o oră ago