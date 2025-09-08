vine furtuna! cod portocaliu în 8 localități din județul sibiu

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod portocaliu, valabilă în 8 localități din județul Sibiu. Sibienii sunt îndemnați să își ia măsuri de siguranță pe perioada furtunii.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu valabilă luni, 8 septembrie, în intervalul orar 17:50-19:00 în următoarele localități din județul Sibiu: Copșa Mică, Șeica Mare, Axente Sever, Slimnic, Loamneș, Micăsasa, Valea Viilor, Șeica Mică.

A fost transmis mesaj de avertizare RO-Alert pentru locuitorii din localitățile vizate.

„Sunt preconizate averse torențiale care vor acumula peste 30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50…60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În ultima ora s-au acumulat în zonă cantități de 25…30 l/mp”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

ISU Sibiu atrage atenția populației să manifeste prudență și prevenție în toate acțiunile și activitățile desfășurate și să respecte următoarele măsuri preventive: