apar noi detalii despre cazul copilului legat cu lanțuri la scoreiu. măsuri de protecție și pentru restul familiei

Copilul de 10 ani, legat cu un lanț de o masă și încuiat în casă la Scoreiu, a ajuns imediat într‐un centru de protecție al DGASPC Sibiu. Aceeași măsură a fost luată și față de mama și sora băiețelului.
DGASPC Sibiu a decis ca atât băiatul de 10 ani, legat cu lanțul de o masă de către tatăl său, cât și mama și sora acestuia, să fie protejați într-un centru destinat victimelor violenței domestice.
Vă reamintim că, în cursul zilei de luni, un bărbat de 36 de ani și-a legat fiul cu un lanț de o masă și l-a încuiat în casă. El le-a spus oamenilor legii că a plecat la cumpărături cu soția și cu sora mai mică a băiatului. În urma celor întâmplate, el a fost reținut pentru 24 de ore, polițiștii întocmind un ordin de protecție provizoriu împotriva acestuia. (DETALII DESPRE CAZ, AICI)
Individul este cercetat pentru rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal. Potrivit surselor Ora de Sibiu, el ar fi fost violent și cu mama copiilor.
