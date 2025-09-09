atac armat în plină zi în sudul londrei. un bărbat a fost împușcat mortal, altul rănit

Doi bărbați au fost tratați pentru răni prin împușcare în Londra. Unul dintre ei a murit la spital, în primele ore ale dimineții de marți, potrivit Skynews.

Cei doi au fost împușcați pe New Park Road, în Clapham, în seara zilei de luni. Poliția Metropolitană a fost chemată la locul atacului la ora 20:50.

Bărbații, în vârstă de 20 și 27 de ani, au primit îngrijiri medicale pentru rănile prin împușcare înainte de a fi transportați la spital. Tânărul de 27 de ani a murit marți.

Rănile bărbatului de 20 de ani nu îi pun viața în pericol și nici nu îi vor produce consecințe permanente, dar va rămâne internat în spital.

Poliția a anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru omor.

Inspectorul-șef detectiv Sarah Lee, care conduce investigația, a declarat: „Echipa mea lucrează într-un ritm accelerat pentru a stabili toate circumstanțele care au dus la moartea tragică a acestui bărbat. Gândurile noastre rămân alături de familia și prietenii victimei în această perioadă extrem de dificilă. Aceștia beneficiază în continuare de sprijinul ofițerilor specializați. Locul crimei rămâne securizat, iar locuitorii se pot aștepta să vadă mai multe patrule în zonă pe măsură ce desfășurăm cercetările. Îndemnăm pe oricine se afla în apropiere de New Park Road să verifice imaginile surprinse de camerele de supraveghere sau de sonerii video și să transmită poliției orice ar putea fi util”.