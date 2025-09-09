avrig retro party îmbină expoziția de mașini retro cu o seară dedicată muzicii anilor ’70–’90

Pe 12 septembrie, Avrigul devine gazda unui eveniment care aduce împreună eleganța mașinilor de epocă și energia muzicii retro.

De la ora 16:00, parcarea din fața Primăriei se transformă într-un muzeu în aer liber, cu 35 de autoturisme de colecție, fiecare cu propria poveste și șarm aparte. Expoziția promite să atragă atât pasionații de automobile, cât și curioșii dornici să descopere frumusețea clasică a acestor vehicule.

Seara, începând cu ora 18:00, Casa de Cultură din Avrig găzduiește Avrig Retro Party, un eveniment dedicat muzicii anilor ’70–’90. La pupitru vor mixa DJ IUSTEE, unul dintre cei mai apreciați tineri DJ din România, și DJ ICS, veteran cu peste două decenii de experiență în a anima publicul. Atmosfera va fi completată de recitalul live al lui Daniel Ignat, solistul trupei The Rock și fost concurent la Vocea României.

Participanții vor avea parte nu doar de muzică și dans, ci și de băuturi reci, cocktailuri, cafea și preparate culinare oferite de partenerii Bere AuGustA, Pizza Burger Paradis și Cafeneaua DOR.

Accesul la Avrig Retro Party este permis persoanelor peste 16 ani. Prețul unui bilet este de 20 de lei, iar grupurile de 10 persoane beneficiază de o ofertă de 180 de lei. Rezervări și informații se pot obține la numărul de telefon 0748 871 850.

SUMAR EVENIMENT📅 Data: 12 septembrie

🚗 Expoziție mașini retro: ora 16:00, parcarea Primăriei (35 de autoturisme)

🎶 Avrig Retro Party: ora 18:00, Casa de Cultură

🎧 DJ: IUSTEE și ICS

🎤 Invitat special: Daniel Ignat (The Rock, Vocea României)

🍔 Parteneri: Bere AuGustA, Pizza Burger Paradis, Cafeneaua DOR

🎟️ Bilete: 20 lei / persoană, 180 lei / grup 10 persoane

📞 Info și rezervări: 0748 871 850

Acces: peste 16 ani