boicotul profesorilor la sibiu s-a suspendat provizoriu. lider de sindicat: „urmează noi decizii”

După protestul de amploare de duminică, la care au participat peste 30.000 de oameni la București, sindicatele din educație anunță că astăzi, 9 septembrie, profesorii revin în clase, însă nu exclud noi acțiuni de protest sau boicot în perioada următoare.

Sindicaliștii spun că profesorii susțin astăzi orele în mod normal, însă nu exclud organizarea unor proteste sau acțiuni de boicot în perioada următoare. „Astăzi, colegii s-au dus la clasă. Cei care au boicotat fac activitățile specifice acestei perioade. Practic, astăzi începe școala. Nu sunt manifestații în clase”, a declarat Leonard Stancu, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar (SIP) Sibiu.

Chiar dacă nu vorbim despre o grevă sau un boicot oficial astăzi, în unele școli din județ nu se predau lecții noi, iar orele se axează pe recapitulare și acomodare. „Săptămâna aceasta are un caracter special, de revenire. În anumite unități se poate spune că se boicotează activitățile de predare în sensul că nu se predă materie nouă deocamdată”, a explicat liderul de sindicat.

Sindicaliștii nu au anunțat încă un calendar clar al următoarelor acțiuni, dar spun că urmează decizii importante. „Nu pot da deocamdată detalii despre ce urmează. Vom analiza ce pași vom face mai departe”, a completat acesta.

