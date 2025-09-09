calea dumbrăvii se închide iar pe timpul nopții între piața aurel vlaicu și bulevardul vasile milea

Lucrările de reparații pe Calea Dumbrăvii, pe tronsonul de peste 700 de metri dintre Piața Aurel Vlaicu și b-dul V. Milea, se apropie de finalizare.

În perioada miercuri, 10 septembrie – vineri, 12 septembrie, pe timpul nopții, între orele 22.00 și 05.00, circulația se va închide pe toată porțiunea dintre b-dul M. Viteazu și b-dul V. Milea. Această măsură este necesară pentru frezarea asfaltului vechi și turnarea noului strat pe banda dinspre Facultatea de Drept, pe cealaltă bandă asfaltul nou fiind deja așternut.

Șoferii sunt rugați să aleagă rute alternative, în funcție de direcția de deplasare.