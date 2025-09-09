construcția unor blocuri noi în turnișor contestată de locuitorii din zonă: „vor genera poluare și trafic”

Peste 60 de apartamente sunt propuse a fi amenajate în mai multe blocuri ce se vor ridica pe un teren aflat în Turnișor. Câțiva dintre vecini s-au arătat nemulțumiți de acest proiect, concluzionând că, odată realizate noile construcții, traficul se va îngreuna, iar aerul va fi mai poluat.

Proiectul privind construcția unor blocuri pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu s-a aflat, în perioada 10 iulie – 4 august, în dezbatere publică. Max Development SRL, beneficiar al proiectului, intenționa să realizeze Planul Urbanistic Zonal, astfel că sibienii interesați au putut transmite observații și propuneri în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a PUZ-ului. În această perioadă, 4 sibieni au trimis sesizări.

Blocuri noi pe Șoseaua Alba Iulia

Proiectul prevede construirea mai multor blocuri pe un teren în suprafață de 5.595 metri pătrați, aflat pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu la numărul 78. Propunerea prezentată în planșa cu posibilitățile de mobilare urbanistică arată că s-ar putea construi atât clădiri cu regimul de înălțime S+P+3+R, S+P+3, S+P+2, cât și cu regimul de înălțime S+P+3+M. Unele blocuri vor avea doar funcțiunea de locuire, pe când altele vor fi prevăzute și cu funcțiuni comerciale și administrative. În total, noul ansamblu imobiliar ar putea găzdui în jur de 165 de persoane, fiind amenajate 66 de apartamente. Spațiile verzi ar urma să fie amenajate pe o suprafață de 1.072 metri pătrați, existând și grădini de folosință privată.

Mai multe detalii despre proiect

Vecinii contestă proiectul: Trafic și poluare

Unul dintre sibienii care au trimis sesizări în perioada consultării publice a cerut ca proiectul să nu fie aprobat, menționând că noile construcții ar genera trafic și poluare. „Proiectul propus presupune 66 de apartamente noi și 99 de mașini noi aduse în zonă. 99 de autoturisme înseamnă, în medie, minim 300 de deplasări auto ale acestora zilnic! Mai mult, cele minim 99 de autoturisme ale locuitorilor plus cele ale vizitatorilor complexului (având în vedere și existența spațiilor comerciale – ce aduc suplimentar angajați cu autoturisme în zonă) în direcția de deplasare către centrul vor trebui să ocolească minim 600 metri până la giratoriul de la Metro, supraaglomerând suplimentar această zonă și zona giratoriului E.A. Bieltz și zona Sos. Alba Iulia, supraaglomerată deja de trafic. Locuitorii presupuși ai acestui complex nu au utilități – parc, școli, magazin alimentar de proximitate. Asta înseamnă că toate deplasările se vor face cu auto generând poluare și trafic! Fluența circulației pe banda 1 Șoselei Alba Iulia (direcția spre aeroport) va fi direct și grav afectată, pentru că de pe banda 1 se va decelerat și se va intra cu minim 99 de autoturisme zilnic de câteva ori. Pe lângă perturbarea traficului și creșterea timpilor de deplasare, va crește poluarea și se va deteriora microclimatul zonei. Mașinile de intervenție au deja dificultăți majore în a ajunge la urgențe în timp rezonabil și a salva viața sibienilor cu urgențe medicale. Cele minim 99 de autoturisme noi în trafic în zona sufocată, vor afecta în mod direct dreptul la viață al sibienilor din zonă – mașinile de intervenție vor avea timpi de intervenție mai mari. (…) 66 centrale noi termice pentru cele 66 de apartamente înseamnă 66 noi puncte de poluare, ce vor afecta în mod direct și indubitabil vecinii acestui proiect și microclimatul zonei. Așadar, poluarea este generată de acest proiect. Nu doar noxe, ci și zgomotul produs. Măsurile asupra spațiilor verzi propuse sunt insuficiente pentru a compensa poluarea produsă, cât și pentru a asigura locuitorilor acestui complex un minim de calitate a vieții, cu atât mai mult cu cât în Turnișor nu există parcuri sau spații verzi asigurate de către primărie. (…) Cartierul Turnișor este un cartier preponderent de case, iar acest aspect va fi modificat de proiectul propus. Pentru aceste motive vă rog să respingeți aprobarea acestui proiect”, a transmis un sibian.

Alți doi sibieni, soț și soție, au enumerat motivele pentru care consideră că blocurile propuse nu ar trebui construite. Oamenii spun că sunt afectați direct de noile imobile. „Nu suntem de acord cu construcțiile propuse întrucât prin construirea la limite nu se încadrează în codul civil. Se va deteriora calitatea locuirii, va fi afectată independența energetică a imobilului pe care îl dețin. Această construcție îmi afectează dreptul la intimitate în propria locuință. Nu sunt de acord întrucât sunt în derulare pentru montare de panouri solare, iar eu nu voi mai avea soare nici de la sud, nici de la nord, sunt cuprins de blocuri. Pentru realizarea blocurilor, se încalcă dreptul la proprietate, macaraua se va deplasa cu sarcini pe deasupra proprietății, fiindu-ți frică să mai stai în casă și în curte”, au transmis sibienii.

O altă persoană consideră că „planul de construcție transmis indică o distanță de aproximativ 9 metri față de terenul nostru, ceea ce este insuficient”. Ea spune că trebuie respectată distanța de cel puțin 15 metri. Ea mai arată că noile clădiri vor strica „caracterul satului, vechiul Neppendorf”.

Proiectantul le-a răspuns sibienilor, indicând că proiectul va respecta reglementările urbanistice în vigoare. De asemenea, a precizat că „accesul pentru echipajele de intervenție va fi asigurat conform cerințelor ISU și legislației în vigoare”, iar planul de restructurare a bulevardului „prevede îmbunătățirea accesibilității”. „Centralele termice individuale pe gaz sunt standard în România și nu sunt considerate surse semnificative de poluare în reglementările actuale”, a mai precizat proiectantul. De asemenea, el a completat că spațiile verzi propuse sunt suficiente, iar lipsa parcurilor publice nu este responsabilitatea dezvoltatorului, ci a administrației locale. Proiectantul a adăugat că dezvoltatorul este deschis dialogului. „Ne dorim o dezvoltare armonioasă, cu respect față de vecinătate și cadrul legal”. Răspunsul complet poate fi citit AICI.