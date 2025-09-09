controale pe litoral: amenzi de milioane și localuri închise de inspectori

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a desfășurat în perioada iunie-septembrie 2025 o amplă campanie de control pe litoralul românesc, aplicând sancțiuni drastice operatorilor economici care au încălcat normele de siguranță alimentară.

Comandamentul Sezon Estival 2025 al ANSVSA a verificat 3.237 de unități pe litoralul românesc, a aplicat amenzi în valoare totală de 6.329.720 de lei și a suspendat sau interzis activitatea în 88 de cazuri, în perioada 1 iunie – 8 septembrie 2025.

Pe parcursul campaniei, inspectorii ANSVSA au reținut oficial 2.651 de kilograme de produse alimentare neconforme, care au inclus carne, pește, lactate și produse de patiserie. Acțiunile s-au concentrat și asupra unităților de alimentație publică și comerț care în anii anteriori au înregistrat neconformități sau sancțiuni.

Cele mai frecvente neconformități constatate au fost condițiile improprii de igienă în spațiile de producție și depozitare, lipsa documentelor de înregistrare sanitar-veterinară, comercializarea de produse expirate, lipsa fișelor de aptitudini pentru personal, etichetarea incorectă a produselor alimentare și neefectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

„Am verificat sute de operatori economici din toată țara, aplicând sancțiuni acolo unde au fost identificate nereguli, dar și oferind sprijin pentru conformare voluntară. Rezultatul? Un mesaj clar: siguranța alimentară nu este negociabilă. Mulțumesc colegilor pentru efortul depus și operatorilor economici care au înțeles importanța respectării regulilor. În sezonul estival, inspectorii ANSVSA au colaborat strâns cu industria alimentară pentru a preveni riscurile, iar atunci când au constatat abateri, au intervenit prompt și ferm”, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Nu s-au înregistrat cazuri de toxiinfecții alimentare în perioada derulării activităților.