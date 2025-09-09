două transferuri pentru csc selimbăr. a adus și un stranier

Echipa de Liga 2, CSC Șelimbăr a realizat două transferuri în ultima zi de mercato.

Fără punct după cinci etape din Liga 2, CSC Șelimbăr a realizat încă două transferuri, în încercarea de a întări lotul condus de Eugen Beza.

”Călăreții roșii” au adus un fundaș polonez, pe Kamil Wiktorski (32 ani), jucător care a semnat pentru doi ani. Kamil a mai evoluat la Rangers, Zabkovia, Legionovia, Zaglebie Sosnowiec, Podbeskidzie Bielsko-Biala, Chojniczanka Chojnice, dar și în România la Dunărea Călărași, FC Buzău, CS Tunari și Ceahlăul Piatra Neamț. Polonezul a dezamăgit în startul acestui sezon la Ceahlăul, iar nemțenii au renunțat la el.

Un alt transfer realizat de Șelimbăr este portarul Raul Băilă (25 ani), deși șelimbărenii îi mai au pe acest post pe Rareș Măluțan (19 ani), Obed Ankrah (21 ani) și Călin Grecu (22 ani).

Goal-keeperul sibian a mai evoluat în tricoul călăreților roșii în sezonul 2020 – 2021. În cariera sa a mai evoluat la FC Hermannstadt II, FC Avrig, Măgura Cisnădie, Minaur Baia Mare și SR Brașov.

Liga 2 a avut pauză o săptămână, pentru acțiunile echipelor naționale. Șelimbărul caută primul rezultat pozitiv din acest sezon sâmbătă, 13 septembrie, în deplasare, la Buzău, cu Metalul.