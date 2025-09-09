exercițiu de amploare în bulgaria: nato testează reacția la un cutremur devastator

Un exercițiu internațional pentru salvatori din aproape 50 de țări, inclusiv România, a început ieri în Bulgaria.

Scenariul simulează efectele unui cutremur cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter, cu scopul de a testa coordonarea echipelor de intervenție în situații de dezastru.

La exercițiu participă pompieri, medici, specialiști în deversări chimice și radiații nucleare, care își antrenează viteza de reacție în scenarii complexe: clădiri și tuneluri prăbușite, operațiuni de salvare, intervenții medicale de urgență și gestionarea riscurilor chimice.

Unul dintre exercițiile-cheie presupune prăbușirea unui tunel blocat de seism, în care mai multe mașini au rămas captive. Salvatorii trebuie mai întâi să stabilizeze structura pentru a preveni prăbușirea pereților înainte de a extrage victimele.

Potrivit Digi24, la exercițiu participă peste 1000 de oameni din 47 de țări. Reprezentanții pompierilor români au subliniat importanța prezenței la astfel de antrenamente, întrucât România este o țară cu risc seismic ridicat.

Organizat sub egida NATO, acesta este cel mai mare exercițiu de gestionare a dezastrelor din 2025.