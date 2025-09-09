exercițiu de amploare în bulgaria: nato testează reacția la un cutremur devastator

Un exercițiu internațional pentru salvatori din aproape 50 de țări, inclusiv România, a început ieri în Bulgaria.
Scenariul simulează efectele unui cutremur cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter, cu scopul de a testa coordonarea echipelor de intervenție în situații de dezastru.
La exercițiu participă pompieri, medici, specialiști în deversări chimice și radiații nucleare, care își antrenează viteza de reacție în scenarii complexe: clădiri și tuneluri prăbușite, operațiuni de salvare, intervenții medicale de urgență și gestionarea riscurilor chimice.
Unul dintre exercițiile-cheie presupune prăbușirea unui tunel blocat de seism, în care mai multe mașini au rămas captive. Salvatorii trebuie mai întâi să stabilizeze structura pentru a preveni prăbușirea pereților înainte de a extrage victimele.
Potrivit Digi24, la exercițiu participă peste 1000 de oameni din 47 de țări. Reprezentanții pompierilor români au subliniat importanța prezenței la astfel de antrenamente, întrucât România este o țară cu risc seismic ridicat.
Organizat sub egida NATO, acesta este cel mai mare exercițiu de gestionare a dezastrelor din 2025.
Ultima oră
- Sibiul primește finanțare pentru 16 autobuze electrice și 10 stații de încărcare. Investiția depășește 24 milioane euro 28 de secunde ago
- Sibienii au donat aproape 15.000 de lei la evenimentul GT Brunch, pentru operațiile lui Răzvan, băiatul grav bolnav din Vâlcea 6 minute ago
- Atac armat în plină zi în sudul Londrei. Un bărbat a fost împușcat mortal, altul rănit 32 de minute ago
- Polițiștii din Avrig au recuperat 1,8 tone de accesorii metalice furate de pe șantierul autostrăzii. 4 persoane reținute 59 de minute ago
- Tentativă de viol și agresiune la Sadu cu partenerul de față o oră ago