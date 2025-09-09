fc hermannstadt a mai făcut un transfer pe ultima sută de metri. vine de la u cluj

FC Hermannstadt l-a împrumutat pentru un sezon pe mijlocașul stânga Ioan Bârstan (21 de ani) de la Universitatea Cluj.

Sibiul a anunțat marți dimineață un nou transfer, cel al mijlocașului stânga Ioan Bârstan, care este jucător Under. Astfel, pe postul de mijlocaș stânga, concurența devine una acerbă între Bârstan, L. Stancu și Ciubotaru. Bârstan a evoluat în ultimele două sezoane sub formă de împrumut la Unirea Ungheni, de la CFR Cluj, iar în această vară a fost achiziționat de U Cluj, fără a juca la primul eșalon. Noul jucător al sibienilor a jucat la CFR II în perioada 2020-2023.

”Bine ai venit, Ioan Bârstan!