fc hermannstadt a mai făcut un transfer pe ultima sută de metri. vine de la u cluj

FC Hermannstadt l-a împrumutat pentru un sezon pe mijlocașul stânga Ioan Bârstan (21 de ani) de la Universitatea Cluj. 

Sibiul a anunțat marți dimineață un nou transfer, cel al mijlocașului stânga Ioan Bârstan, care este jucător Under. Astfel, pe postul de mijlocaș stânga, concurența devine una acerbă între Bârstan, L. Stancu și Ciubotaru. Bârstan a evoluat în ultimele două sezoane sub formă de împrumut la Unirea Ungheni, de la CFR Cluj, iar în această vară a fost achiziționat de U Cluj, fără a juca la primul eșalon. Noul jucător al sibienilor a jucat la CFR II în perioada 2020-2023.

Foto: FC Hermannstadt
”Bine ai venit, Ioan Bârstan!
Ioan Bârstan este un mijlocaș (aripă) stânga în vârstă de 21 de ani care se alătură echipei noastre sub formă de împrumut, cu opțiune de transfer definitiv, de la Universitatea Cluj.  Tânărul a evoluat până în prezent pentru CFR Cluj, FC Ardealul, Unirea Ungheni și U Cluj” este anunțul oficial făcut de FC Hermannstadt.
Interesant este faptul că Bârstan și Ciubotaru au fost rivali pe post și sezonul trecut, la Liga 2, la Unirea Ungheni.
Iona Bârstan nu a debutat încă în Superligă, dar are șansa să o facă în acest sezon, la Sibiu.
FC Hermannstadt a mai anunțat luni seara încă un transfer, cel al atacantului macedonean Marko Gjorgjievski.

