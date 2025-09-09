furt în miezul zilei la shopping city sibiu: hoțul unui telefon mai are o șansă să nu-și strice cazierul

Un furt a avut loc luni, în jurul orei 13:00, în zona galeriilor comerciale din incinta Shopping City Sibiu, în apropierea hipermarketului Carrefour. Potrivit martorilor, o tânără a rămas fără telefonul mobil, în doar câteva secunde de neatenție.
Un bărbat a furat un Samsung Galaxy S24 de la o insuliță din Shopping City Sibiu. Totul s-a produs într-un interval de timp foarte scurt. Tânăra își lăsase telefonul pe tejgheaua unei colege, iar în acel moment un bărbat necunoscut ar fi aruncat intenționat un obiect sub insuliță, cerându-i să se aplece. Când aceasta s-a ridicat, telefonul nu mai era, iar individul dispăruse deja din zonă.
Familia face apel public către persoana care a luat telefonul, în speranța că acesta ar putea fi returnat în zona în care a fost sustras, mai ales că dispozitivul a fost deja blocat și este inutilizabil. „O secundă a lăsat telefonul cu fața în jos. L-am blocat imediat și cred că nu mai poate fi folosit. Dacă persoana care l-a luat vrea să-l aducă înapoi, o poate face. Poate să-l lase de unde l-a furat”, a declarat Nicoleta, sora păgubitei.
