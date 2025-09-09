în ce stare sunt cele cinci victime rezultate din accidentele petrecute în ultimele 4 zile

Patru accidente rutiere, soldate cu victime, s-au produs în ultimele zile pe drumurile din județul Sibiu. Mai mulți oameni au ajuns la spital, acolo unde primesc îngrijiri din partea medicilor specialiști.

Unul dintre evenimente a avut loc vineri, 5 septembrie, pe DN1, la intrarea în localitatea Scoreiu. O mașină s-a răsturnat, iar în urma evenimentului o femeie și un bărbat din județul Cluj au fost răniți. Ambii au ajuns la Spitalul Județean din Sibiu. (DETALII DESPRE ACCIDENT, AICI). „Bărbatul în vârstă de 42 de ani, implicat într-un accident rutier la data de 5 septembrie, a plecat acasă cu recomandări din partea medicilor specialiști. Femeia de 37 de ani, victimă a aceluiași accident, a rămas internată în cadrul Secției Neurochirurgie”, spune Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.

Un al accident s-a produs a doua zi pe Dealul Dăii, când un autoturism a intrat în coliziune cu un TIR. Un tânăr de 21 de ani, din Roșia, a fost rănit. El este internat și astăzi în spital. „Tânărul de 21 de ani adus la Serviciul UPU în cursul zilei de 6 septembrie, victimă a unui accident rutier, este internat în cadrul Secției Ortopedie și este ținut sub atenta supraveghere a medicilor specialiști”, explică reprezentanții spitalului. (DETALII DESPRE ACCIDENT, AICI)

Duminică, 7 septembrie, au avut loc două accidente. Unul s-a produs în zona Muzeului în Aer Liber pe drumul județean 106A. Două motociclete și un autoturism au intrat în coliziune, iar în urma impactului, un tânăr de 38 de ani a suferit un traumatism la picior. (DETALII AICI) „Motociclistul în vârstă de 38 de ani, implicat într-un accident rutier în data de 7 septembrie, se află internat la Secția Ortopedie”, spune Cristina Bălău.

Al doilea accident de duminică s-a produs pe Calea Poplăcii în Sibiu. Un biciclist de 81 de ani a căzut pe carosabil. „Biciclistul în vârstă de 81 de ani, adus la data de 7 septembrie la Unitatea de Primiri Urgențe a SCJU Sibiu, este internat în cadrul Secției Neurochirurgie și este ținut sub atenta supraveghere a medicilor specialiști”, spune Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu. (DETALII DESPRE ACCIDENT, AICI)