între blocuri se fură orice la sibiu: bărbat surprins când ia husa unei motociclete pe bulevardul mihai viteazu /video

Un bărbat a fost surprins, în dimineața zilei de marți, în timp ce fura husa de protecție a unei motociclete parcate în fața unui bloc de pe Bulevardul Mihai Viteazu, în Sibiu.
La primele ore ale dimineții, un bărbat a furat husa care proteja o motocicletă de ploaie, pe o stradă din Sibiu. Incidentul a avut loc în jurul orei 07:00, iar întreaga scenă ar fi fost surprinsă de camerele de supraveghere ale imobilului.
Motocicleta aparține unei tinere din Sibiu, care a sesizat imediat furtul și a depus plângere la Poliția Municipiului Sibiu. „Nu e vorba de husă în sine, ci de gest. Te atingi de ceva ce nu îți aparține”, a declarat tânăra păgubită pentru Ora de Sibiu.
