între stetoscop și pensulă. povestea studentei din sibiu care îmbină medicina cu arta și voluntariatul/ video

Într-o lume în care rutina și grija pentru supraviețuire domină adesea, există tineri care aleg să transforme pasiunea în misiune și creativitatea în alinare. Antonia Bojinca, o studentă de 20 de ani originară din comuna lui Brâncuși, județul Gorj, este unul dintre acești tineri. În timp ce ziua îi este ocupată de cursurile Facultății de Medicină din Sibiu, specializarea Asistență Medicală Generală, serile și momentele ei libere sunt dedicate pensulei și desenului.

„Mă numesc Bojinca Ionela Antonia, am 20 de ani, sunt originară din județul Gorj, mai exact din comuna lui Brâncuși și în prezent sunt studentă în anul II la Facultatea de Medicină din Sibiu, specializarea Asistență Medicală Generală” – așa se prezintă tânăra care îmbină două lumi aparent diferite: medicina și arta.

Încă de la început a simțit că medicina nu este doar o meserie, ci o chemare: „Alegerea acestei profesii nu este doar o opțiune de carieră, ci o misiune de suflet: aceea de a fi aproape de oameni, de a aduce alinare și de a contribui la salvarea de vieți.”

Medicina, o alegere născută din experiențe personale

Tânăra recunoaște că în familia ei nu există cadre medicale. „Nu am avut pe nimeni în familie cadru medical. Alegerea a venit mai mult din experiențele mele personale, pentru că am trecut prin mai multe probleme de sănătate și am simțit cât de important este sprijinul pe care îl primești. Tocmai aceste trăiri m-au făcut să vreau să fiu eu cea care, la rândul meu, oferă ajutor.”

Întrebată de ce a ales Asistența Medicală Generală, răspunde simplu: „M-a inspirat dorința de a fi aproape de oameni și de a-i ajuta în momentele grele. Asistența Medicală Generală înseamnă contact direct cu pacienții, empatie și grijă – lucruri pe care le simt foarte aproape de sufletul meu.”

Crucea Roșie, o școală a solidarității

Pe lângă studii, Antonia își dedică timpul și voluntariatului: „Am ales să fiu parte din echipa Crucea Roșie Sibiu. Această experiență m-a învățat ce înseamnă solidaritatea, puterea gesturilor mici și importanța de a fi prezent acolo unde oamenii au cea mai mare nevoie.”

Un moment care i-a rămas în suflet a fost acela când a împărțit pliante: „Am observat cât de curioase erau persoanele să afle mai multe și cum, în același timp, aduceau alimente pentru a sprijini cauza. Am simțit o solidaritate frumoasă și m-a impresionat implicarea lor.”

Voluntariatul a schimbat-o profund: „Contactul cu oamenii aflați în nevoie m-a făcut mai recunoscătoare pentru ceea ce am și m-a învățat să privesc cu mai multă înțelegere și compasiune viața celor din jur.”

Pictura – emoții pe pânză

Pe lângă halatul alb, Antonia îmbracă și șorțul de pictor. „Nu mi-am descoperit talentul de foarte mult timp. Pur și simplu, într-o zi am pus pensula pe pânză și atunci am realizat că prin desen și pictură pot exprima emoții pe care nu le pot spune în cuvinte.”

Preferă peisajele și compozițiile inspirate de natură, iar dintre lucrările ei, una are un loc special: „Lucrarea mea preferată este cea cu apusul. Pentru mine, apusul înseamnă liniște, încheiere și totodată speranța unui nou început. În acea pictură am pus multă emoție și îmi e foarte dragă.”

Medicina și arta, două lumi complementare

Pentru Antonia, medicina și arta nu se exclud, ci se completează. „Cred cu tărie că medicina și arta se completează reciproc: medicina are puterea de a vindeca trupul, iar arta are puterea de a vindeca sufletul. De aceea, mă străduiesc să le trăiesc pe amândouă cu aceeași pasiune și dăruire.”

„Medicina îmi dezvoltă răbdarea și atenția la detalii, iar arta mă ajută să exprim ceea ce trăiesc și să găsesc frumusețea chiar și în momentele grele. Da, arta mă ajută enorm să fac față provocărilor din medicină, pentru că e o formă de eliberare și echilibru. În același timp, medicina îmi oferă inspirație și profunzime pentru ceea ce creez.”

Planuri de viitor

Despre viitor, Antonia are o viziune clară: „Peste 5–10 ani mă văd undeva la granița dintre spitale și artă. Vreau să fiu un cadru medical dedicat, dar și să continui să creez, poate chiar să unesc cele două domenii prin proiecte care să aducă frumusețe și speranță oamenilor.”

Un vis drag sufletului ei este organizarea unei expoziții: „Mi-aș dori să fac o expoziție personală. Prima dată m-am gândit la un loc micuț, intim, cum ar fi o cafenea artistică unde oamenii să poată admira lucrările într-o atmosferă caldă. Apoi, visul meu ar fi să ajung și într-o galerie adevărată.”

„Atelierul Antoniei” – locul unde arta prinde aripi

Pentru a-și face cunoscută pasiunea, Antonia a creat paginile „Atelierul Antoniei” pe Facebook și Instagram. „Acolo postez periodic și pot fi contactată pentru comenzi personalizate. Visul meu este ca această pasiune să crească, să prindă aripi și să îmi ofere șansa de a ajunge departe, de a expune lucrările mele și de a inspira și alți tineri să își urmeze talentul.”

„Îmi iubesc cu aceeași intensitate și viitoarea profesie, dar și arta – pentru că ambele, în feluri diferite, înseamnă dăruire, vindecare și speranță.”