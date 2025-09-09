mamă din avrig acuză tratament umilitor la spitalul de pediatrie sibiu. conducerea: „ne cerem scuze și reluăm instruirea personalului” / video

Drumaș Gabriela, mamă din Avrig, a povestit pentru Ora de Sibiu experiența sa în cadrul Spitalului de Pediatrie Sibiu, unde copilul ei, în vârstă de 6 luni și cu o greutate de doar 4,7 kilograme, a fost internat de urgență.

„Copilul nu mânca. Prima dată ne-a dus la Luther și de acolo mi s-a spus că trebuie internat. Am venit aici cu salvarea, iar după ce am ajuns în salon, sâmbătă noaptea spre duminică a făcut febră mare, peste 41. Am cerut tratament și i-au dat ceva pentru febră”, a spus femeia.

Mama susține că pe lângă starea de sănătate critică a micuțului, s-a confruntat și cu lipsa unor condiții minime pentru ea, ca însoțitor.

„Am cerut o pernă ca să pot sta lângă copil, dar mi s-a spus că pernele sunt doar pentru saloanele de rezervă, pentru mămicile care plătesc. Am dormit cu capul pe fierul pătuțului, mi-au amorțit picioarele. Când m-au văzut că am luat o pernă din dulap, m-au făcut nesimțită, că nu am cei șapte ani de acasă”, povestește Gabriela.

Plângeri și nemulțumiri legate de condiții

Pe lângă problema pernelor, femeia spune că asistentele le-ar fi reproșat mamelor internate faptul că ies pe hol sau la coșul de gunoi cu copiii în brațe.

„Ne aduc mâncarea la ușa salonului și ni se spune să venim să o luăm. Dacă ieșim cu copilul, ne ceartă. Dacă nu ieșim, iarăși nu e bine. O dată am ieșit cu micuțul în brațe doar ca să duc caserola, iar apoi am fost făcută obraznică și nesimțită”, mai spune mama.

Răspunsul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

Contactată de Ora de Sibiu, conducerea Spitalului Clinic de Pediatrie a transmis un răspuns oficial înregistrat cu numărul 6213/20.08.2025, în care explică situația.

„Ne preocupă în permanență creşterea calității serviciilor și, de aceea, am efectuat demersurile necesare clarificării aspectelor sesizate. Potrivit infirmierei aflate în tură, mamei i s-a adus un șezlong cu perniță, conform posibilităților spitalului. În momentul în care aceasta a solicitat schimbarea pătuțului, infirmiera a observat în el o pernă și a întrebat de unde o are. Mama a răspuns că a luat-o din dulap, iar atunci i s-a atras atenția că nu îi este permis să caute în dulapurile spitalului”, se arată în răspunsul oficial.

Reprezentanții unității medicale precizează că spitalul dispune de 79 de paturi pentru spitalizare continuă și doar 31 pentru însoțitori, ceea ce duce uneori la situații în care nu există suficient spațiu pentru cazarea tuturor mamelor.

„În aceste cazuri se oferă șezlonguri pentru odihnă. Conducerea spitalului a discutat modalitățile de evitare a situațiilor de comunicare defectuoasă și a dispus reluarea instruirii personalului medico-sanitar privind interacțiunea cu pacienţii și aparținătorii acestora. Regretăm neplăcerile cauzate și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru creşterea calității asistenței medicale”, a transmis managerul instituției, dr. Camelia Core.