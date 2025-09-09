pericol în trafic la mediaș: unul s-a urcat fără permis, altul beat turtă

În ultimele zile, polițiștii rutieri din Mediaș au depistat doi tineri care au încălcat regulile de circulație, punând în pericol siguranța rutieră.

Alcool la volan

La data de 9 septembrie, în jurul orei 01:15, pe str. Șoseaua Sibiului, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 31 de ani, din localitatea Micăsasa. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și aplicarea măsurilor legale.

Conducere cu permisul suspendat

Pe 8 septembrie, în jurul orei 18:10, pe strada L. Roth, polițiștii au oprit un tânăr de 20 de ani, localnic, care conducea un autoturism deși avea permisul suspendat. În acest caz, polițiștii au deschis dosar de cercetare penală pentru conducere fără drept.

Autoritățile reamintesc șoferilor că nerespectarea regulilor de circulație și conducerea sub influența alcoolului reprezintă infracțiuni grave, cu sancțiuni penale și administrative.