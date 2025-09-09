polițiștii din avrig au recuperat 1,8 tone de accesorii metalice furate de pe șantierul autostrăzii. 4 persoane reținute

Patru persoane din Avrig au fost reținute de polițiști pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, în urma unui incident petrecut pe un șantier de construcții din oraș. Este vorba despre doi bărbați, în vârstă de 32 și 43 de ani, și două femei, de 28 și 32 de ani.
Potrivit polițiștilor, la data de 06 septembrie, un bărbat de 52 de ani, administrator al unei societăți comerciale, a sesizat că persoane necunoscute ar fi sustras de pe șantier mai multe accesorii metalice utilizate la construcția autostrăzii. Cantitatea totală de materiale furate a fost de 1.856,81 kilograme, iar prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 155.261,43 lei.
În baza probatoriului administrat, Judecătoria Avrig a emis două mandate de percheziție domiciliară, puse în aplicare de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig. În urma acestora, toate obiectele metalice sustrase au fost recuperate integral.
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor faptei și luarea măsurilor legale. Autoritățile subliniază că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, precum și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală.
