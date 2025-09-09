poveste de aur scrisă “în galop” de la sibiu: ilinca și calul famous cosena, împreună pe cel mai înalt podium pentru românia / video foto

Sportiva de la Team Bucur, Elena Ilinca Barna și căluțul Famous Cosena au cucerit duminică titlul balcanic la tineret, proba individuală.

Elena-Ilinca Barna și căluțul său, Famous Cosena s-au impus duminică în proba de tineret individual a Campionatului Balcanic, ediția 2025 din Belgrad, Serbia.

”Un titlu meritoriu, o răsplată mult meritată și o performanță extraordinară pentru o fată de aur, de care suntem tare mândri! Și cum fiecare efort depus a contribuit la acest moment de glorie, noi, echipa ei, o asigurăm de toată recunoașterea și prețuirea noastră” a fost mesajul postat de pagina oficială a Clubului Team Bucur.

Tânăra sportivă este doar de câteva luni la Team Bucur, dar și-a trecut deja în palmares o performanță de răsunet, titlul balcanic la tineret.

”A fost foarte frumos, mă așteptam să ies pe podium la Balcaniadă, dar nu chiar sa câștig. După prima zi eram pe locul 2, am dat tot ce am mai bun, mi-am dat seama ca am o șansă reală. Ultima zi a fost decisivă, fata care era pe primul loc a lovit bara, eu am avut un parcurs fără de greșeală și astfel am câștigat. A fost un sentiment foarte frumos să îmi cânte imnul pentru mine, a fost emoționant” a povestit Ilinca pentru Ora de Sibiu.

Căluțul Famous Cosena a jucat un rol important în succesul sportivei de la Team Bucur. ”Am lucrat cu Famous Cosena de când eram mică, am învățat totul împreună, m-a ajutat și am evoluat împreună, este calul meu de suflet. Eu sunt de câteva luni la Team Bucur, dar locuiesc în Arad pe perioada școlii, iar vara sunt mai mereu plecată la concursuri. Lucrez cu familia Bucur, domnii Ionel și Daniel, amândoi mă ajută foarte mult” a mai spus campioana balcanică la tineret.

Ghinion rar la concursul de copii

Alte două sportive de la Team Bucur, Ramona Maria Bucur și Yara Laura Rus au făcut parte din echipa națională de echitație a României care a cucerit în Serbia argintul la Amazoane, în proba de sărituri peste obstacole.

”A fost o Balcaniadă bună, dar mai puțin bună ca cea de anul trecut, am avut ghinion la copii, unde eram favoriți, un cal s-a speriat de steagurile din tribună și nu a mai abordat săritura, asta ne-a dat efectiv peste cap. Au fost rezultate bune la această Balcaniadă, dar am mai fi avut încă 2 titluri la copii, dacă nu era era această întâmplare nefericită” a spus antrenorul emerit Ionel Bucur.

Ionel Bucur și micile călărețe au plecat deja spre Olanda, unde este programat Campionatul European pe echipe, la copii si juniori. Team Bucur este reprezentat la această competiție majoră de Daria Copos, Ruxanda Florea și Celia Chiriac la copii, precum și de Ilinca Barna la juniori.