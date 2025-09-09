premiera sezonului la gong: „ursul păcălit de vulpe” pentru mici și mari

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 18:00, premiera spectacolului „Ursul păcălit de vulpe” în regia Èvei Lábadi. Spectacolul cu păpuși va fi prezentat, de asemenea, în avanpremieră în aceeași zi de la ora 11:00, dar și duminică, 14 septembrie, de la ora 11:00.

„Continuăm maratonul premierelor de la începutul acestei stagiuni cu un spectacol energizant, un teatru cu haz și tâlc, ce îi invită pe cei mici să descopere un imaginar fabulos ca o lecție de viață! Sunt recunoscător că putem aduce la început de stagiune atâtea povești pentru copii, și mai ales că putem ține vie o echipă de creatori și lucrători culturali pentru care teatrul tânăr e o mândrie locală.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

În spectacolul „Ursul păcălit de vulpe”, clasicul basm al lui Ion Creangă (publicat în 1880) este readus pe scenă prin regia și dramaturgia Évei Lábadi Megyes. Montarea, plină de umor și culoare, păstrează comicul inconfundabil al textului original, dar adaugă și scene noi, care scot în evidență atât istețimea definitorie a Vulpii, cât și relațiile dintre animalele sălbatice din pădure. Într-un univers plin de ispite și capcane, lăcomia atrage consecințe neașteptate, iar cei care caută câștiguri fără efort pot ajunge înșelați. Personajul vulpii, cu inteligența și dibăcia sa, îl învață pe urs o lecție esențială despre discernământ, aparențe înșelătoare și importanța de a nu te lăsa amăgit de vorbe goale.

URSUL PĂCĂLIT DE VULPE

de Éva Lábadi Megyes, după Ion Creangă; Regia: ÉVA LÁBADI MEGYES; Scenografia: DIÓ ZOLTÁN; Păpuși: JUDIT KOMLÓDI; Muzica: CÁRI TIBOR; În distribuție: JENO MAJOR, CLAUDIA STÜHLER, ANGELA PÁSKUY, ADRIAN PROHASKA și DOMINIK STÜHLER.

Spectacolul are o durată de aproximativ 40 de minute și este recomandat celor cu vârsta peste 7 ani.

Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.