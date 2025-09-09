prima ediție a revistei astra. acta bibliothecae, lansată la sibiu

În contextul sărbătoririi Zilelor Europene ale Patrimoniului, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, instituție susținută financiar de Consiliul Județean Sibiu, invită publicul la prezentarea primului număr al revistei științifice ASTRA. ACTA Bibliothecae, publicație care îmbină cercetarea istorică, studiile de biografie culturală și analiza resurselor patrimoniale.

Evenimentul va avea loc în data de 12 septembrie 2025, la ora 17:00, în spațiul American Corner Sibiu (Str. G. Barițiu, Corp B, et. 5). Gazda prezentării va fi dr. Răzvan C. Pop, istoric și director al Bibliotecii ASTRA Sibiu, iar invitați vor fi: dr. Raluca Teodorescu, manager interimar al Muzeului Național Brukenthal Sibiu, dr. Bogdan Andriescu, cercetător în cadrul bibliotecii publice sibiene, prof. univ. dr. Zeno Karl Pinter, redactor-șef al publicației „Forschungen zur Volks- und Landeskunde” și prof. univ. dr. Radu Vancu, redactor-șef al Revistei „Transilvania”.

ASTRA. ACTA Bibliothecae este o nouă publicație științifică destinată cercetării, promovării și valorificării patrimoniului cultural, documentar și bibliografic. Revista astristă reunește contribuții ale specialiștilor din diverse domenii ale științelor umaniste și își propune să devină o platformă de referință pentru schimbul de idei și diseminarea rezultatelor diverselor cercetări din spațiul academic și cultural. Domeniile de interes sunt: istorie (preistorie, istorie antică, medievală, modernă și contemporană); arheologie; artă și istoria artei; filologie; teologie; științele informării și documentării; conservarea și restaurarea patrimoniului cultural mobil și imobil. Colegiul de redacție este format din profesioniști cu experiență în sfera cercetării, cadre universitare și specialiști în domeniul patrimoniului cultural, care asigură calitatea științifică și relevanța tematică a publicației. Revista este realizată la Editura Bibliotecii ASTRA Sibiu, iar primul număr cuprinde articole originale de cercetare și lucrări de sinteză din sfera istoriei și a studiilor culturale. Publicul interesat are ocazia de a parcurge materiale despre: cercetări arheologice din Transilvania, o monografie a Bulevardului Victoriei din Sibiu, diferite perspective asupra trecutului recent al Sibiului, istoria unor comunități ale românilor din județul Sibiu, evoluția cărții românești în spațiul transilvănean.

Prezentarea primului număr al revistei 𝐀𝐒𝐓𝐑𝐀. 𝐀𝐂𝐓𝐀 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐡𝐞𝐜𝐚𝐞 coincide în mod simbolic cu Zilele Europene ale Patrimoniului 2025, inițiativă care subliniază importanța păstrării și transmiterii memoriei colective, a identității culturale și a valorilor comune europene. Prin acest eveniment, Biblioteca ASTRA Sibiu reafirmă rolul său esențial de centru cultural și științific deschis comunității și angajat în promovarea patrimoniului scris și a cercetării interdisciplinare.

Evenimentul face parte din programul cultural „Cărțile ASTRA” și este organizat în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu.